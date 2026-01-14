Sklep Action pokochało wielu klientów. Bardzo niskie ceny i duży wybór różnorodnych produktów przyciągają, a klienci cieszą się sezonowymi i tematycznymi działami. Dodatkowo częste nowości sprawiają, że zakupy w Action są bardzo ciekawe. Niestety, czasami zdarzają się również produkty, które należy wycofać i właśnie tak jest i tym razem.

Action wycofuje rękawiczki do ćwiczeń

Chodzi o rękawiczki do ćwiczeń Q4Life. Z komuniaktu podanego na stronie wynika, że produkt jest niebezpieczny. ,,Badania wykazały, że guma neoprenowa zawiera około 1,1 g/kg WWA. Wartość ta przekracza limit określony w przepisach europejskich”, czytamy w komunikacie.

Dokładne dane identyfikacyjne produktu:

• Nazwa i marka produktu: Rękawiczki do ćwiczeń, Q4Life

• Numer artykułu Action: 2558553

• Okres sprzedaży: 01.01.2025 – 10.11.2025

• Kody EAN: 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725

• Kody partii: 179034 i 179035

Action zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które zakupiły produkt: ,,Jeżeli posiadasz wyżej wymienione produkty o kodzie partii 179035 i/lub 179034, natychmiast przestań ich używać i zwróć je do sklepu Action”. Każdy klient zwracający rękawiczki otrzyma zwrot pieniędzy. Paragon w tym przypadku nie jest wymagany.