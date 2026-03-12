Nie tylko beżowe adidasy. W tym sezonie stawiamy na sneakersy, które dodają stylizacjom twista i pozwalają bawić się modą na własnych zasadach. Wybrałyśmy najmodniejsze buty sportowe, które przełamią rutynę w Twoim stylu.

Pasują do jeansów, garniturowych spodni i sukienki. Choć są charakterne i nietuzinkowe, mogą stanowić idealne dopełnienie wielu stylizacji. Wiosną 2026 wybieramy sneakersy wpisujące się w ideę modowego maksymalizmu i głośnego luksusu. Jednym z ciekawszych trendów są modele w stylu glamoratti. Na tym nie koniec. Na liście najbardziej pożądanych modeli znalazły się między innymi panterkowe adidasy ze sznurówkami w kontrastowym kolorze czy bijące rekordy popularności tenisówki w krowie łaty. Dobrym wyborem mogą okazać się także buty sportowe w soczystych kolorach, jak kwitnąca magenta, elektryzujący kobalt czy kanarkowa żółć. Jeśli szukasz wygodnych i oryginalnych butów na wiosnę 2026, te propozycje warto wziąć pod uwagę.

1 Adidasy w panterkę Kup teraz

2 Różowe buty sportowe Kup teraz

3 Sneakersy w krowie łaty Kup teraz

4 Masełkowe sneakersy Kup teraz

5 Trampki w cow print Kup teraz

6 Sneakersy w kwiaty Kup teraz

Jak nosić sneakersy we wzory? Stylizacje na wiosnę 2026

Choć mogą wydawać się mało uniwersalne, w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. W stylizacjach z kolorowymi sneakersami na wiosnę inspirujemy się estetyką scandi-girl. Możemy nosić je do szerokich jeansów i skórzanej kurtki, ale też do garniturowych spodni czy klasycznej, białej, rozkloszowanej spódnicy do połowy łydki. Buty sportowe we wzory dobrze współgrają z klasykami, takimi jak spodnie mom-jeans, trencz czy biała koszula, ale rewelacyjnie wpisują się również w eklektyczne połączenia bazujące na wielu różnych deseniach i kolorach.