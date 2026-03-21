Efektowne, eleganckie, pasujące zarówno do butów na obcasie, jak i wygodnych sneakersów – spódnice zdominują trendy wiosną 2026. Najmodniejsze łączy wspólny mianownik, a w zasadzie jedno słowo: retro. Te 4 modele będziemy nosić od świtu do zmierzchu.

Kwieciste sukienki i jeansy wiosną 2026 będą miały silną konkurencję. W tym sezonie projektanci najwięcej uwagi poświęcili spódnicom, rekonstruując stare, znane nam fasony i dodając im nowoczesnego sznytu. Efekt? Uwielbiane mini, midi i maxi wracają w odświeżonych wersjach i dają wystarczający pretekst do zabawy stylem. It-girls już noszą je nie tylko do czółenek i balerin, ale też do wygodnych, sportowych butów. Sprawdziłyśmy, jakie spódnice będą najmodniejsze w nadchodzących miesiącach i z czym je łączyć.

Rozkloszowane, długie spódnice wracają wiosną 2026. Tak będziemy nosić je na co dzień

Sięgające kostek, obszerne spódnice będą miały swój moment wiosną 2026. W modzie będą zarówno gładkie – w odcieniach cloud dancer czy butter yellow, jak i te ozdobione charakterystycznymi wzorami. Na ulicach modowych stolic już widać między innymi rozkloszowane maxi w grochy czy w kratkę gingham. Najlepiej ubrane it-girls najchętniej łączą je z płaskimi butami: od klasycznych sneakersów, aż po klapki i ciężkie motocyklowe botki. My do kompletu dodajemy obcasy: baleriny na klocku i czółenka kitten-heels – każde pasują idealnie do tego kultowego kroju.

Ołówkowe spódnice w stylu ladylike to esencja elegancji z nutą retro. Będą hitem wiosny 2026

Do niedawna kojarzyły się z biurowym uniformem. W tym sezonie zyskują modowy twist i wracają do łask w wielkim stylu. Ołówkowe spódnice, bo o nich mowa, najpierw były widziane na pokazach czołowych marek, m. in. Prady. Teraz królują na ulicach miast: od Kopenhagi po Paryż. Nic dziwnego. Ten fason wspaniale podkreśla figurę, nadaje się na wiele okazji i świetnie współgra z wieloma elementami garderoby. Z powodzeniem można nosić go zarówno do szpilek i koszuli, jak i w zestawie z T-shirtem i balerinami.

Mini spódnice na wiosnę 2026. Fasony a’la Mary Quant wiodą prym w trendach

Spódnice mini w latach 60. wywołały niemałą rewolucję i mimo upływu czasu do dziś potrafią wzbudzać kontrowersje. W tym sezonie prezentują się jednak zaskakująco “grzecznie” i elegancko. Najmodniejsze mają klasyczne kroje: trapezowe lub zdobione delikatnymi plisami, i doskonale łączą się z elementami stylu preppy, takimi jak koszulki polo, trencze czy mokasyny noszone do wysoko podciągniętych skarpet.

Spódnice w grochy to top trend na wiosnę 2026. Jak je nosić?

Nie będzie przesadą nazwać grochy najmodniejszym wzorem wiosny 2026. W tym sezonie zdobią nie tylko bluzki, ale też jeansy, buty czy okrycia wierzchnie. Wciąż na czasie pozostają również spódnice w ikoniczny wzór lat 50. Polka-dots skirts są minimalistyczne, wykonane z satyny albo wręcz przeciwnie – szyte z koła. Niezależnie od fasonu, pasują jak ulał do balerin, modnych kurtek, a nawet sneakersów.