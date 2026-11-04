Zaczynamy narzekać na to, że za oknem robi się coraz ciemniej, a dni stają się krótsze, ale są rzeczy, które dodają naszej codzienności blasku, jak najnowsza kolekcja Lilou.

Inspiracją do jej stworzenia, jak sama nazwa wskazuje – Coctail – była atmosfera eleganckich spotkań. Nie oznacza to jednak, że ta biżuteria jest zarezerwowana wyłącznie na specjalne okazje. Wręcz przeciwnie. Może towarzyszyć nam także w tych mniej oczywistych momentach, które mają znaczenie przede wszystkim dla nas samych. Mały sukces, ważna decyzja, zamknięcie pewnego etapu czy zwykły dzień, w którym chcemy zrobić coś miłego dla siebie.

Kolekcja Cocktail łączy nowoczesny design z minimalistycznymi formami. Jej znakiem rozpoznawczym jest kula – prosta figura, której regularny kształt i symetria nadają projektom charakterystyczny wygląd. Różne rozmiary kul oraz subtelne linie sprawiają, że biżuteria przyciąga uwagę, ale zachowuje też harmonię. To propozycje dla osób, które lubią wyraziste dodatki, a z drugiej strony nie potrzebują nadmiaru ozdobników, by zbudować ciekawy efekt.

„Kolekcja Cocktail powstała z myślą o atmosferze spotkań z bliskimi i budowaniu niepowtarzalnego nastroju. Zależało mi na stworzeniu biżuterii, która łączy ponadczasową elegancję z nowoczesnym podejściem do mody. To projekty, w których forma odgrywa główną rolę” – mówi Magdalena Mousson-Lestang, twórczyni marki Lilou.

W kolekcji znajdziemy wyraziste pierścionki, chokery, kolczyki i bransoletki. Można potraktować je jako mocniejszy akcent stylizacji albo zestawiać ze sobą, tworząc bardziej rozbudowane kompozycje. Prosta forma daje sporo możliwości do stylizacji. Wieczorowa sukienka, biała koszula, golf czy klasyczny garnitur – sprawdzi się w każdej sytuacji. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.

Kolekcja Cocktail dostępna jest w trzech odsłonach: pokrytej 18-karatowym złotem z matowym wykończeniem, wykonanej ze srebra próby 925 oraz w wariancie ozdobionym perłami. Każda z nich pozwala nieco inaczej spojrzeć na tę samą formę. Złoto dodaje jej ciepła, srebro podkreśla nowoczesny charakter, a perły wprowadzają bardziej klasyczny akcent.

Świetnie sprawdzi się także jako prezent na nadchodzące święta.