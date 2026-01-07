Jeżeli uważnie przyglądasz się trendom na pewno zwróciłaś uwagę na kolory, które pojawiają się w najmodniejszych zapowiedziach tego roku. Jasny niebieski zapowiada się jako najmodniejszy kolor sukien ślubnych w 2026 roku. I będzie to najmodniejszy kolor obok koloru roku pantone oraz macha latte. Co więcej wyraźnie zredefiniuje on klasyczne podejście do ślubnej bieli. Ten subtelny, lodowy odcień błękitu da pannom młodym alternatywę, która nadal pozostaje niezwykle romantyczna.

Niebieska suknia ślubna

Projektanci coraz częściej sięgają po tak zwany lodowy niebieski, ponieważ kolor ten pięknie współgra z różnymi typami karnacji. W 2026 roku trend ten będzie widoczny zarówno w minimalistycznych, jedwabnych sukniach o prostych liniach, jak i w bogato zdobionych kreacjach z tiulu, koronki czy haftów 3D. Ice blue doskonale podkreśla fakturę tkanin i detale, a te tradycyjnej bieli bywają mniej zauważalne. Popularność tego koloru wynika również ze zmieniającego się podejścia do mody ślubnej. Przyszłe panny młode coraz chętniej wybierają oryginalność. Niebieski kolor symbolizuje też spokój, harmonię i nowy początek