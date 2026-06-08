Lato 2026 przynosi powrót mody, która działa jak zastrzyk dopaminy. Jest kolorowa, lekka i pełna wyrazistych wzorów, które przykuwają uwagę z daleka. Jednym z najmodniejszych deseni sezonu będą paski cabana. Dodają lekkości wakacyjnym stylizacjom i optycznie wysmuklają sylwetkę. Jak je nosić? Podpowiadamy.

Paski to wzór, który ma w świecie mody długą historię – począwszy od wojskowych mundurów, skończywszy na kultowych kolekcjach Coco Chanel z lat 20. ubiegłego wieku. Mimo zmieniających się trendów wracają do łask jak bumerang i niezmiennie zdobią nasze letnie stylizacje. W tym sezonie oglądamy ich najbardziej barwną odsłonę. Lato 2026 należy do pasków cabana.

Paski cabana – jak wygląda najmodniejszy wzór lata 2026?

Paski cabana wyróżnia przede wszystkim pionowy układ, ale też kolory inspirowane parasolami w słynnych, wakacyjnych kurortach: od wybrzeża Amalfi po Francuską Riwierę. Wzór mieni się odcieniami żółci, bieli, czerwieni, błękitu czy zieleni i zdobi niemal wszystkie elementy garderoby: lniane spodnie, letnie bluzki, długie sukienki, a nawet stroje kąpielowe. Poza tym, że dodaje stylizacjom wakacyjnego twista i nonszalancji, potrafi optycznie wysmuklać sylwetkę.

Jak nosić paski cabana? Stylizacje na lato 2026

Ubrania w paski cabana zabieramy nie tylko na wakacje. Idealnie sprawdzą się też w upalne dni w mieście. Jak je nosić? Wystarczy sięgnąć po długie lniane spodnie w charakterystyczny deseń i zestawić je z białym T-shirtem lub oversize’ową, jednolitą koszulą. Do takiej bazy jak ulał pasują słomkowe kapelusze i torebki czy skórzane klapki na płaskiej podeszwie.

Bluzka w paski cabana będzie świetnie współgrać z gładkimi kulotami, minimalistycznymi szortami z lnu czy długą, białą spódnicą. Możesz połączyć ją z ubraniami w neutralnym kolorze, jak beż czy biel, albo sięgnąć po jedną z barw zdobiącą wzór na koszuli. Dzięki temu stylizacja będzie wyglądała na spójną i przemyślaną.

Sukienka w paski cabana to gotowy pomysł na letnią stylizację. Niezależnie od długości, sama w sobie jest tak efektowna, że nie potrzebuje wielu dodatków, by robić wrażenie. Wystarczy dodać do niej parę skórzanych sandałków i plecioną torebkę, by zyskać set idealny na długi spacer, frappe z przyjaciółką czy randkę.

Wolisz klasykę, ale masz ochotę wprowadzić do swojej garderoby odrobinę szaleństwa? Zamiast spodni czy sukienki wybierz dodatki w paski cabana, np. małą torebkę. Ten jeden detal potrafi odmienić charakter stylizacji i nadać jej wakacyjny klimat.