Baggy, wide leg, a może klasyczne rurki? W tym sezonie chodzi nie tylko o fason, ale też o kolor. Jeśli szukasz alternatywy dla błękitnych i granatowych jeansów, sprawdź, jakie trzy odcienie denimu królują wśród it-girls.

Nie jest tajemnicą, że para leżących jak ulał jeansów jest na wagę złota. To rzecz absolutnie ponadczasowa i niezwykle uniwersalna, pasująca zarówno do białej koszuli, jak i ciepłej bluzy z kapturem. Projektanci co sezon proponują nam nowe odsłony kultowych spodni z denimu. Ostatnio nie tylko poszerzają ich nogawki do granic możliwości i eksperymentują z ich formą, ale też barwią je na rozmaite kolory. Jakie? Odpowiadamy.

Modne kolory jeansów na zimę: brąz

Czekoladowy brąz to jeden z najgorętszych trendów ostatnich sezonów. Zdobi nie tylko płaszcze, buty i torebki, ale też klasyczne spodnie z denimu. Od kiedy w brązowych jeansach sfotografowano Hailey Bieber, stały się one obiektem pożądania miłośniczek mody. Nic dziwnego. Wyglądają bardzo szykownie i oryginalnie, a przy tym pasują do wielu stylizacji. Modelka nosi je do czarnych butów, zwykłego sweterka i skórzanej marynarki vintage. Ty podobne czekoladowe jeansy możesz łączyć z ulubionymi swetrami, kowbojkami, a nawet butami Emu.

Szare jeansy na zimę

Szare jeansy wracają do mody jak bumerang – regularnie co sezon. Teraz w modzie są przede wszystkim te z prostymi lub szerokimi nogawkami, najlepiej w zgaszonym, kamiennym odcieniu. Nie powinny być ani za jasne, ani zbyt ciemne. Ich największą zaletą jest uniwersalność. Dobrze komponują się zarówno z wełnianym płaszczem w kolorze kawy z mlekiem, jak i z jaskrawym, czerwonym swetrem. Co więcej: będziesz je nosić latami.

Modne kolory jeansu na zimę: beże

Jasne jeansy od dawna nie są zarezerwowane do noszenia latem! Od kilku sezonów w trendach na jesień i zimę królują białe spodnie z denimu. Teraz popularnością dorównują im beżowe: od tych w kolorze śmietanki, aż po piaskowe i camelowe. Możesz wybrać klasyczne dzwony w stylu Francuzek albo skusić się na te proste, z luźną nogawką, z mocno spranego denimu. Wszystko zależy od tego, który model bardziej pasuje do tego, co skrywa Twoja szafa.