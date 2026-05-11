Satyna i koronka tworzą najmodniejszy duet tego lata. Zdobią nie tylko zwiewne sukienki w stylu Carrie Bradshaw, ale też szorty – krótkie, kobiece i maksymalnie wygodne. Jak nosić lace-trim shorts w tym sezonie? Odpowiadamy.

Jeansowe bermudy i spódniczki mini mają konkurencję. W trendach na lato 2026 pojawiły się satynowe spodenki wykończone koronką, które łączą komfort noszenia ze zmysłową elegancją. Są wygodne jak piżama, a dodają stylizacjom finezji i klasy. Trzeba tylko wiedzieć, z czym je nosić.

Satynowe szorty z koronką to hit lata 2026 – dlaczego warto mieć je w szafie?

Lace-trim shorts to świetna alternatywa dla jeansowych bermudów czy spódnic. Są wykonane z lekkiego, przewiewnego materiału i idealnie sprawdzą się w upalne dni. Jednocześnie wyglądają niezwykle kobieco i efektownie, nawet w połączeniu z najzwyklejszą, białą koszulą. To bardzo dobry wybór dla osób, które lubią wyglądać szykownie, ale ponad wszystko cenią komfort.

Jak nosić satynowe szorty z koronką? Lato 2026 należy do tych stylizacji

Satynowe spodenki w bieliźnianym stylu od kilku miesięcy królują w stylizacjach gwiazd i coraz częściej widzimy je na ulicach modowych stolic. Z czym je łączyć? Chociażby z białą bluzką i oversize’ową marynarką. To trio ma w sobie wszystko, czego potrzebujemy latem: lekkość, wygodę i elegancki sznyt. Do kompletu możemy dodać baleriny z siateczki albo klasyczne, zamszowe mokasyny.

W stylizacjach z satynowymi szortami z koronki najlepiej sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej. Wystarczy połączyć je z T-shirtem lub koszulką polo oraz wygodnymi balerinami, by zyskać pełen szyku set na spacer po parku czy kawę z przyjaciółką.

Lace-trim shorts znakomicie komponują się z rzeczami, które na pierwszy rzut oka zdają się do nich nie pasować. Lekki sweterek, zamszowa kurtka, a może mokasyny i skarpetki? To tylko niektóre z wielu pomysłów, które zachęcają do zabawy stylem.