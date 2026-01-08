Szukasz inspiracji modowych w naturze? Idziesz w dobrym kierunku. Podąża w nim również moda w 2026 roku. Tycz się to nie tylko ubrań, ale i biżuterii, bowiem jednym z największych trendów biżuteryjnych w 2026 roku są akcesoria z robakami i owadami w roli głównej. Wszystko oczywiście za sprawą estetyki wilderkin, w którą wpisuje się moda na wzór bambi.

Robaki w biżuterii

Choć dla wielu robaki kojarzą się z czymś nieprzyjemnym, w sztuce i designie mają one bogatą symbolikę. Od wieków symbolizują przemianę, cykl życia, rozkład i odrodzenie. Współczesna biżuteria często sięga po takie znaczenia, wpisując się w trend refleksji nad naturą. Motyw robaków wiąże się także z inną popularną estetyką, czyli dark fashion oraz gotykiem.

Biżuteria z robakami