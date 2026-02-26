Modne i wygodne buty na wiosnę 2026? Nie tylko sneakersy i baleriny. Jednym z wiodących trendów sezonu będą zamszowe mokasyny w różnych odsłonach. Już noszą je słynące z doskonałego wyczucia stylu Francuzki.

Wybierając idealne buty na wiosnę, bierzemy pod uwagę nie tylko ich wygląd, ale też komfort noszenia i uniwersalność. Powinny pasować do wielu stylizacji i zdawać egzamin z wygody podczas długich spacerów w coraz cieplejsze dni. Uwielbiane od wielu sezonów sneakersy i baleriny mają w tym sezonie silną konkurencję. Mowa o butach typu suede loafers, na które już teraz stawiają najlepiej ubrane francuskie it-girls. W czym tkwi ich fenomen?

Zamszowe mokasyny i nie tylko – te buty na wiosnę 2026 to gwarancja wygody

Pasują zarówno do spodni barrel, jak i szytych z koła spódnic midi. Zamszowe mokasyny wracają do łask w wielkim stylu. W modzie będą zarówno klasyczne loafersy idealnie wpisujące się w konwencję dyskretnego luksusu, jak i nieco bardziej wymyślne mule. Łączy je kolor. Najbardziej pożądany jest odcień piaskowego lub camelowego beżu, który z łatwością wkomponujemy w każdą stylizację.

Zamszowe loafersy i mokasyny bez pięty już podbiły serca Francuzek. Mieszkanki Paryża, Lille i Bordeaux najchętniej noszą je do jeansów: od tych z prostą nogawką, po modele baggy. Te płaskie buty doskonale wyglądają w towarzystwie spodni z denimu, nie tylko błękitnych i granatowych, ale też uwielbianych przez francuskie trendsetterki modeli w odcieniu cloud dancer. Do kompletu możemy dodać dowolne okrycie wierzchnie, by stworzyć stylizację, która balansuje pomiędzy elegancją a klasyką stylu casual.

Mokasyny z zamszu świetnie sprawdzą się również w duecie z garniturowymi spodniami i z powodzeniem możemy nosić je do skarpet, inspirując się nieśmiertelnym stylem preppy. To jeden z tych trendów, który zostanie z nami na dłużej i doskonale dopełni kapsułową garderobę.