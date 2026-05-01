Po kilku sezonach dominacji ubrań oversize do łask wracają koszule, które podkreślają sylwetkę. Zamiast idealnie dopasowanego kroju mają jednak nieoczywistą formę, która doskonale łączy klasykę z awangardą. Jak wygląda sculpted shirt i dlaczego warto mieć ją w garderobie? Odpowiadamy.

Potrafi dodać klasy i wynieść nawet najprostszy ubiór na wyżyny stylu. Koszula to nieodłączny element garderoby, który sprawdza się przy wielu okazjach. Choć projektanci od lat dekonstruują jej klasyczny krój, ten, który zdominował trendy na wiosnę 2026 wnosi nieoczekiwany powiew świeżości. To idealny wybór na wszystkie zbliżające się okazję, do biura i na co dzień.

Taliowana koszula 2.0. – jak wygląda najmodniejszy fason wiosny 2026?

Sculpted shirt to połączenie dwóch popularnych krojów koszul – slim fit i oversize. Jest delikatnie luźniejsza w ramionach i idealnie dopasowana w talii. Zamiast prostej, skrojonej na miarę formy, ma nieco bardziej awangardowy fason, który często wyróżniają detale:

baskinka,

wiązania,

marszczenia,

plisy,

bufiaste rękawy.

Dzięki tym akcentom najmodniejsze taliowane koszule modelują sylwetkę. Potrafią jednocześnie podkreślić atuty i zapewnić pełen komfort. Co więcej: są idealne zarówno do jeansów, jak i spódnicy czy garnituru.

Taliowane koszule na wiosnę 2026 – te modele z sieciówek zachwycają

Choć taliowane koszule w takim wydaniu kojarzą się z wybiegami największych domów mody, dziś znajdziemy je w ulubionych sieciówkach, m. in. Reserved, Zarze, Mango czy Stradivariusie. Wrażenie robią przede wszystkim białe – z delikatną falbanką, marszczeniem w pasie czy kokardą. Już widzimy je w duecie z ciemnogranatowymi jeansami albo klasycznymi, szarymi, garniturowymi spodniami. W mniej formalnych stylizacjach sprawdzą się te pastelowe, w odcieniach baby pink, butter yellow czy baby blue. Wyobraź je sobie w zestawie z satynową spódnicą i balerinami czy ulubioną parą białych jeansów.

1 Błękitna koszula z kokardą Kup teraz

2 Żółta koszula z baskinką Kup teraz

3 Biała koszula Kup teraz

4 Różowa koszula z baskinką Kup teraz

5 Biała koszula z kokardą Kup teraz

6 Masełkowa koszula Kup teraz

7 Biała koszula taliowana Kup teraz