W tym sezonie nosimy go nie tylko na wakacjach. Styl boho wraca w nowej odsłonie i przejmuje kontrole na ulicach europejskich miast. Łączy wakacyjny luz, kobiecą nonszalancję i szczyptę nostalgii.

Choć era minimalizmu i dyskretnego luksusu trwa w najlepsze, do mody na lato 2026 wkrada się styl, który jest esencją romantyzmu i wakacyjnej beztroski. Euro-boho to estetyka łącząca lekkość i niepowtarzalny klimat podróży. Od długich spódnic i akcesoriów robionych na szydełku aż po koronki i przezroczystości – oto, co będziemy nosić przez cały sezon.

Euro-boho – czym wyróżnia się styl, o którym będzie głośno latem 2026?

Styl boho od dekad regularnie wraca do mody, inspiruje projektantów i urzeka swobodą stylizacji. Latem 2026 nie będzie inaczej. Zwiewne tkaniny, luźne fasony i wykonane z naturalnych materiałów dodatki zdominowały ulice. W tym sezonie mówi się o stylu euro-boho inspirowanym romantyczną estetyką lat 70., wyjątkowym klimatem wakacji w europejskich kurortach i kultowym filmem “Mamma Mia”.

Euro-boho to bardziej wyrafinowana wersja tradycyjnego stylu artystycznej bohemy. Miejsce wyrazistych wzorów zajmują neutralne tonacje, koronkowe wykończenia i miękkie, przewiewne materiały. Prym wiodą odcienie bieli, beżu, brązu czy khaki i takie tkaniny, jak len, bawełna czy jedwab.

Jak nosić stylizacje euro-boho? Lato 2026 należy do tych połączeń

Stylizacje w duchu euro-boho łączą najgorętsze trendy sezonu ze zdobyczami z drugiej ręki. To sezon dodatków z lat 2000.: ażurowych chust, czapek robionych na szydełku i etnicznej biżuterii. W estetykę doskonale wkomponowują się też zwiewne, balonowe spodnie, bieliźniane sukienki wykończone koronką czy romantyczne bluzki z falbanami, tworzące razem lekką całość idealną nie tylko na wakacje na greckiej wyspie, ale też spacer po mieście.

Najmodniejsze sukienki boho na lato 2026 to te z koronką. Są zwiewne, eteryczne i zmysłowe. Mają krój babydoll a’la lata 60. albo długość maxi i kolor lodów śmietankowych. W tym sezonie nosimy je nie tylko do sandałków gladiatorek, ale też do minimalistycznych japonek czy modeli na obcasie typu kitten heels.

Do łask w wielkim stylu wracają długie spódnice boho: zdobione koronką, haftem angielskim albo kaskadą falban. Latem 2026 łączą się w pary z romantycznymi topami, bluzkami robionymi na szydełku czy zwykłymi T-shirtami w neutralnych odcieniach.

Wzrok przyciągają dosłowne odniesienia do motywów rodem z greckich wakacji: ażurowe chusty, apaszki wiązane na głowie zamiast kapelusza czy misternie plecione torebki. Mogą wpisywać się w stylizacje utrzymane w estetyce euro-boho albo wręcz przeciwnie – przełamywać charakter minimalistycznych outfitów.

W stylu euro-boho punktuje się również luźne jeansy, które latem 2026 nosimy w stylu sióstr Olsen z lat 2000. – do topów z koronką, dużych okularów słonecznych i ulubionych sandałów. Chodzi o lekkość, komfort i nutę kontrolowanego, artystycznego nieładu.