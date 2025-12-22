Niskie temperatury za oknem sprawiają, że trzeba chronić uszy. Co jednak jeśli nie lubisz nosić czapek? Mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Ten dodatek z powodzeniem zastąpi czapkę, a przy tym nie zrujnuje Twojej fryzury.

Noszą je Bella Hadid, Kendall Jenner, a nawet Charlotte York w kontynuacji serialu “Seks w wielkim mieście” – “And Just Like That…”. Futrzane nauszniki, bo o nich mowa, właśnie wracają do łask i stanowią idealną alternatywę dla klasycznej, wełnianej czapki. Plusy? Skutecznie chronią uszy przed mrozem i wiatrem, a poza tym dodają każdej stylizacji modowego sznytu. Co więcej: sprawiają, że Twoja fryzura pozostaje nienaruszona. Świetnie sprawdzą się nie tylko na lodowisku, ale też podczas spacerów po mieście czy wyjazdu w góry.

Futrzane nauszniki to hit na zimę: jakie wybrać?

Szare, brązowe, a może w soczystym, neonowym kolorze? Wybór najlepszych nauszników zależy przede wszystkim od Twojego stylu. W modzie są te w stonowanych odcieniach śmietanki, karmelu i gorzkiej czekolady. Pasują zarówno do wełnianego płaszcza, jak i do puchówki.

Jeśli lubisz dodatki widoczne z daleka, nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po nauszniki w intensywnym kolorze. Czerwone, różowe, a może zielone? Ty decydujesz, które najlepiej wpisują się w Twój styl. Niezależnie od tego, które wybierzesz, będą doskonałym dopełnieniem stylizacji w duchu scandi.

Ciekawym rozwiązaniem są też nauszniki w panterkę, które dodadzą oryginalności każdej stylizacji, czy to z czarnym płaszczem, czy z krótką puchówką. Bez względu na to, na które postawisz, możesz być pewna, że Twoje włosy pozostaną nienaruszone. Nauszniki możesz nosić do długich, miękkich fal czy minimalistycznego koczka.

Jak nosić nauszniki zimą?

Zaletą nauszników jest nie tylko możliwość zachowania komfortu cieplnego bez naruszania fryzury, ale też ich uniwersalność. Z powodzeniem możesz zakładać je do wełnianych płaszczy, puchówek, a nawet sztucznych futer. Zgraną całość stworzą z ciepłymi swetrami, szerokimi jeansami czy butami Emu, ale mogą też wyglądać bardzo elegancko, np. w duecie z dzianinową sukienką.