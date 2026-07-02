Choć w dalszym ciągu stoją na sklepowych półkach, już dawno odeszły do lamusa. Te buty na lato nie będą najlepszym wyborem. Sprawdź, jakie modele wybrać zamiast nich.

Moda bywa kapryśna. To, co jeszcze rok temu było jednym z wiodących trendów, w kolejnym staje się nieaktualne. Projektanci przez lata narzucili szalone tempo zmian, jednak w ostatnich sezonach skłaniają się ku klasyce. Efekt? Hitem lata będą buty, które dodają sylwetce lekkości, a stylizacjom – elegancji. Zobacz, których modeli unikać i jakie fasony je zastąpią.

Sandały na platformie zamień na delikatniejsze modele na płaskiej podeszwie

Chunky sandals, czyli masywne sandały na grubych podeszwach były modne przez kilka sezonów. Teraz podobnie jak słynne ugly sneakers odchodzą w zapomnienie. Nie ma czego żałować, bo modele tego typu wyglądały “ciężko”, a często również optycznie poszerzały sylwetkę.

Co je zastąpi? Masywne sandały zamień na zdecydowanie delikatniejsze sandałki na płaskiej podeszwie. Zwróć uwagę na paski – w modzie będą cienkie, dzięki którym buty wyglądają niezwykle kobieco i subtelnie. Tego typu modele pasują zarówno do szortów, jak i do zwiewnych spódnic czy sukienek. Co więcej: są ponadczasowe, dlatego będą wyborem na lata.

Sandały na wysokim obcasie i platformie? Nie w tym sezonie

Choć wiele osób ma do nich słabość, jeśli nigdy nie przekonałaś się do sandałów na obcasie i platformie, mamy dobrą wiadomość: takie buty powoli znikają z modowego radaru. Te bardziej minimalistyczne, w klimacie lat 70. wciąż będą obecne w trendach, jednak zdecydowanie modniejsze w tym sezonie okażą się zdecydowanie delikatniejsze propozycje.

W trendach na lato 2026 królować będą subtelne sandałki z paseczków na szpilce, które zgrabnie wyglądają na nodze i pasują do wielu letnich stylizacji. Powoli zapominamy o niebotycznie wysokich obcasach. Najmodniejsze szpilki mają nie więcej niż 5 centymetrów. Absolutnym hitem są też sandałki typu kitten heels, czyli na bardzo niskim obcasie. Jak je nosić? Do zwiewnych sukienek, satynowych spódnic czy szortów bermudów.

Sandały z kryształkami i biżuteryjnymi zdobieniami? Tym modelom mówimy nie

Choć projektanci od wielu sezonów balansują pomiędzy minimalizmem a maksymalizmem, w obydwu nurtach szukają harmonii i klasy. Z mody wychodzą więc bogato zdobione sandałki wysadzane sztucznymi kamieniami, kryształkami czy dżetami, które mogą wyglądać tandetnie.

Jeśli kochasz błysk, zdecydowanie lepszym wyborem będą złote lub srebrne sandały ze skóry. Zwróć też uwagę na minimalistyczne sandałki ze złotymi klamrami o geometrycznych formach czy bardzo modne w tym sezonie buty z delikatnymi aplikacjami 3D, np. w formie trójwymiarowych kwiatów ze skóry lub zamszu.