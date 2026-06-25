Słomkowy kapelusz to jeden z tych dodatków, które latem wracają do łask w wielkim stylu. Nie tylko skutecznie chroni przed słońcem, ale także dodaje każdej stylizacji lekkości i wakacyjnego charakteru. Specjalnie dla Was wybrałyśmy 5 klasycznych modeli, które bez problemu znajdziesz na półkach popularnych sieciówek.

Latem trudno o dodatek, który równie skutecznie łączy styl i funkcjonalność. Słomkowy kapelusz od lat pozostaje niekwestionowanym symbolem wakacyjnej elegancji — kojarzy się z wypoczynkiem nad morzem, spacerami promenadą i beztroskimi dniami spędzanymi w słońcu. Nic dziwnego, że co sezon wraca do trendów w odświeżonych odsłonach.

Jego popularność nie wynika jednak wyłącznie z walorów estetycznych. Podczas upalnych dni słomkowy kapelusz zapewnia dodatkową ochronę przed promieniami słonecznymi, osłaniając twarz i głowę, a przy tym pozwala zachować lekkość nawet najbardziej minimalistycznych stylizacji. To właśnie dlatego wiele kobiet traktuje go dziś nie jako okazjonalny dodatek na urlop, lecz jako niezbędny element letniej garderoby.

Czas na letnią elegancję

W tym sezonie szczególnie modne są modele inspirowane stylem francuskiej Riwiery. Szerokie ronda, subtelne plecionki, ozdobne tasiemki i naturalne odcienie sprawiają, że nawet najprostszy kapelusz potrafi nadać stylizacji luksusowego charakteru. Co ciekawe, podobne fasony można znaleźć nie tylko w kolekcjach marek premium. Sieciówki również przygotowały wyjątkowo udane propozycje, które wyglądają znacznie drożej, niż wskazuje ich cena.

Specjalnie dla Was wybrałyśmy 5 klasycznych modeli, które bez problemu znajdziecie w popularnych sieciówkach.

1 Kapelusz słomkowy z Mohito Kup teraz

2 Kapelusz słomkowy H&M Kup teraz

3 Pleciony kapelusz Kup teraz

4 Pleciony kapelusz z napisami Reserved Kup teraz