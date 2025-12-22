Idealna fryzura na święta i Sylwestra powinna wyglądać wyjątkowo i przetrwać w nienaruszonym stanie przez wiele godzin. Jak ją wyczarować? Wystarczy sięgnąć po modne akcesoria do włosów. Od kokard i opasek z perłami, po jedwabne gumki i zdobione kamieniami spinki – wybrałyśmy najpiękniejsze ozdoby, które dodadzą świątecznym fryzurom blasku, klasy i elegancji.

Eleganckie akcesoria do włosów to najprostszy sposób na to, by stworzyć efektowną fryzurę praktycznie bez wysiłku. Sięgając po ozdoby, nie musisz mieć żadnych specjalnych umiejętności w układaniu włosów ani czasu, który, jak wiadomo, przed wigilią czy Sylwestrem bywa mocno ograniczony. Wpięta we włosy kokarda, kucyk związany ozdobną gumką czy delikatne fale zdobione biżuteryjną spinką to tylko niektóre z wielu pomysłów na świąteczne fryzury, które robią wrażenie, a przy tym są banalnie proste do wykonania. Sprawdź przegląd najbardziej stylowych akcesoriów do włosów i dowiedz się, jak wykorzystać je w tym sezonie.

1 Kokardy do włosów Parfois

Kokardy: prosty sposób na fryzurę na święta i Sylwestra

Kokardy są absolutnie najgorętszym trendem końcówki roku, a wpięte we włosy wyglądają dziewczęco i elegancko. Jeśli nie masz czasu układać fryzury przed wigilią, po prostu wydziel dwa pasma z przodu i złącz je ze sobą przy pomocy spinki z kokardą.

1 Scrunchie z cyrkoniami Kazar

Duże gumki typu scrunchies: idealna ozdoba do włosów na święta

Preferujesz wygodne i proste fryzury, a najlepiej czujesz się w klasycznym kucyku? Uczesz się w ten sposób na wigilię czy Sylwestra, ale zwykłą gumkę zamień na dużą, oversize’ową scrunchie z materiału, najlepiej w metalicznym kolorze. W Kazar znalazłyśmy idealną, wysadzaną cyrkoniami. Sprawi, że zwykły kucyk stanie się wyjątkowo efektowną fryzurą w wieczorowym stylu.

1 Biżuteryjne spinki Bershka

Biżuteryjne spinki do włosów na święta i Sylwestra

Kto powiedział, że zrobienie eleganckiej fryzury na święta czy Sylwestra musi wiązać się ze spędzeniem godziny przed lustrem? Czasami wystarczy zrobić fale na jedwabny wałek lub pasek od szlafroka, a potem ozdobić włosy biżuteryjną spinką. Z perłami? Z kryształkami? Wybierz pasującą do Twojej kreacji i wepnij ją tuż nad uchem, tworząc niezwykle stylowe i kobiece uczesanie na specjalną okazję.

1 Opaska z perłami Parfois

Opaski na święta i Sylwestra

Serialowa Blair Waldorf miała ich w szafie całą kolekcję. Wiedziała, co robi, bo opaski do włosów potrafią dodać nawet najprostszej fryzurze klasy i elegancji. W tym sezonie wybierz szeroką, welurową lub aksamitną albo postaw na delikatną – w srebrze lub złocie. Nie dość, że ozdobi fryzurę, to ujarzmi niesforne kosmyki przy twarzy.