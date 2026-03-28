Przez lata o trenczu mówiłyśmy jak o niezbędnym elemencie garderoby. Klasyczny, beżowy płaszcz stał się symbolem ponadczasowej elegancji. Choć uchodzi za jedno z najbardziej uniwersalnych okryć wierzchnich, nie każdemu pasował ze względu na długość, kolor czy krój. W tym sezonie może się to zmienić. W trendach królują przeróżne wersje trencza, począwszy od krótkich kurtek, skończywszy na fasonach z pogranicza awangardy. Wybrałyśmy najmodniejsze.

Podobnie jak biała koszula czy niebieskie jeansy, beżowy trencz stał się dla projektantów punktem wyjścia. Przez lata zmieniali jego konstrukcję, dodawali detale z kontrastujących materiałów, na przemian skracali i wydłużali poły. Efekt? Wiosną 2026 w modzie będą zarówno klasyczne, beżowe płaszcze wpisujące się w tradycyjną, brytyjską elegancję, jak i rozmaite wariacje na temat kultowego okrycia. Dzięki temu każdy bez wyjątku znajdzie dla siebie idealnie dobrany trencz. Na jaki postawić? Oto kilka najbardziej interesujących modeli.

Krótkie trencze na wiosnę 2026 – najbardziej eleganckie kurtki sezonu

Pojawienie się krótkich trenczy w sklepach jesienią ubiegłego roku ucieszyło nie tylko osoby niskiego wzrostu. Dwurzędowe modele sięgające linii bioder łączyły wygodę noszenia kurtki z elegancją klasycznego płaszcza. Nic dziwnego, że wiosną 2026 ten trend wraca w wielkim stylu. Najmodniejsze krótkie trencze mają proste kroje albo są zdobione delikatnym detalem w postaci wysokiego kołnierza. Pasują jak ulał do jeansów, spodni palazzo czy spódnic maxi.

Trencze ze stójką – hit wiosny 2026

Kurtki z wysokim kołnierzem to jeden z wiodących trendów na wiosnę 2026. Ten charakterystyczny detal odmienił charakter najbardziej klasycznych okryć wierzchnich: od skórzanych modeli aż po płaszcze. Trencz ze stójką nie tylko prezentuje się niezwykle stylowo, ale też świetnie chroni przed wiatrem. Co więcej: dodaje stylizacjom klasy, niezależnie od tego, czy połączymy go z jeansami, czy spodniami od garnituru.

Nie tylko beżowe. Modne trencze na wiosnę 2026

Nie każdemu pasuje beżowy trencz. Na szczęście w tym sezonie do wyboru mamy płaszcze o klasycznym kroju w przeróżnych wersjach kolorystycznych. Jednym z najbardziej uniwersalnych będzie granatowy, ale uwagę przykuwają też te w odcieniach gorzkiej czekolady czy oliwkowej zieleni. Dobrze współgrają z niemal każdą stylizacją.

Ekstremalnie długie trencze na wiosnę 2026

W kontrze dla krótkich okryć wierzchnich w trendach królować będą trencze o długości maxi. Lekko przeskalowane, dopasowane w talii, w piaskowym kolorze pasują idealnie zarówno do garnituru, jak i ulubionych jeansów. To jeden z tych elementów garderoby, które robią duże wrażenie bez względu na to, z czym je łączymy. To świetny wybór dla osób wysokich, ale też ceniących stylizacje z rozmachem i dozą modowego szaleństwa.

Jeansowe trencze na wiosnę 2026 – w takiej wersji jeszcze ich nie było

Jeansowy płaszcz kojarzy się z kontrowersyjną estetyką lat 2000., ale w tym sezonie wygląda zupełnie inaczej. Wykonany z ciemnogranatowego denimu, o tradycyjnym kroju jest esencją elegancji i dodaje twista stylizacjom. Pasuje chociażby do białych jeansów, czekoladowych mokasynów czy szerokich, eleganckich spodni.

Gdzie kupić modny trencz na wiosnę 2026?

Krótkie znalazłyśmy między innymi w Zarze, a te sięgające kostek – w H&M czy &Other Stories. Ciekawe propozycje oferują też inne sieciówki. W Mohito kupimy krótki, jeansowy model w kolorze indygo, a w Mango – czekoladowy, z wysoką stójką. Jedno jest pewne: warto dopasować go do tego, co skrywa nasza szafa, by służył jak najdłużej i dobrze dopełniał codzienne stylizacje.