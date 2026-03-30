Pikowane kurtki już dawno nie były tak stylowe i efektowne. Najmodniejsze na wiosnę 2026 łączą lekkość, komfort noszenia i modową finezję. To idealny wybór zarówno do spodni, jak i do sukienki. Wybrałyśmy najpiękniejsze modele sezonu.

Trencze i ramoneski mają konkurencję. Wiosną 2026 w wielkim stylu wracają pikowane kurtki – tym razem w emanującej elegancją odsłonie. Najmodniejsze są zdobione haftami albo kontrastowym kołnierzykiem charakterystycznym dla stylu french-chic. Poza tymi w neutralnych odcieniach beżu i czekolady w trendach królować będą pastelowe, w tonach pudrowego różu, mięty czy błękitu. Na tym nie koniec. Na sklepowych półkach pojawiły się pikowane okrycia wierzchnie we wzory: od klasycznych groszków aż po deseń paisley, który dotychczas zdobił przede wszystkim jedwabne chusty. Łączy je jedno: dodają stylizacjom modowego sznytu.

Dlaczego warto postawić na pikowaną kurtkę?

Jest lekka, ale dobrze trzyma ciepło. Pikowana kurtka to idealny wybór na okres przejściowy, kiedy temperatury za oknem wciąż nas nie rozpieszczają. Narzucona na T-shirt, koszulę czy bawełniany sweter ochroni nas przed wiosennym wiatrem, a przy tym będzie bardzo uniwersalną bazą ubioru.

Jak nosić pikowaną kurtkę wiosną 2026?

Bez względu na kolor czy wzór, pikowana kurtka będzie doskonałym dopełnieniem wiosennych stylizacji. Jej krótki, pudełkowy fason pozwala na łączenie jej z przeróżnymi elementami garderoby. Bardzo dobrze współgra z każdym fasonem spodni, począwszy od klasycznych jeansów, skończywszy na cygaretkach i spodniach palazzo.

W cieplejsze dni pikowaną kurtkę możemy zestawić ze spódnicą, np. plisowaną midi, czy sukienką, np. z przewiewnej dzianiny. Co więcej: to okrycie wierzchnie tworzy zgraną całość z większością modnych butów na wiosnę 2026, m. in. balerinami, mokasynami, sneakersami retro czy czółenkami na obcasie w kształcie klocka.