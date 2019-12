Powrót midi sukienek to jedna z najlepszych wiadomości ostatnich kilku sezonów. Latem ratują nas z opresji, podobnie jak upięcia włosów w stylu banana bun, w szczególności kiedy do wyjścia z domu pozostaje niewiele ponad 5 minut. Długa, zwiewna sukienka + trampki + ramoneska to zestaw, który sprawdzi się zawsze i zawsze wygląda dobrze, niezależnie do okoliczności. Zimą może być trochę trudniej, bo oprócz szybkiej stylizacji, musimy brać pod uwagę długość płaszczu i wybór butów, które będą pasowały do całości. Na szczęście znajomość najnowszych trendów w zimowych sukienkach może bardzo ułatwić sprawę.

Oto 4 najmodniejsze modele sukienek na sezon zima 2020

Welurowa

Jest idealna na świąteczne spotkania, ale nie tylko. Z powodzeniem możesz zakładać ją zawsze, gdy chcesz poczuć się elegancko i stylowo. W szczególności kiedy wybierzesz głęboki kolor burgundu lub zieleni.

Bufiaste rękawy

Bufiaste rękawki wróciły na dobre. Tej zimy nosimy je pod postacią eleganckich bluzek i oczywiście… sukienek.

Satyna w wersji midi

Satynowe sukienki były niesamowicie popularne latem, ale trend na bieliźniane, niesamowicie kobiece modele jest tak silny, że powraca również zimą. Z tą różnicą, że teraz nosimy je z długimi, luźnymi rękawami.

Dzianinowe midi

Wyglądem przypominają długi sweter, ale zimą sprawdzą się idealnie. Długie dzianinowe sukienki w szczególności w beżowych, neutralnych kolorach to kolejny wielki zimowy trend.