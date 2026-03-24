Buty rozsławione przez takie ikony stylu, jak Audrey Hepburn czy Brigitte Bardot, wracają na salony. W trendach królować będą zarówno klasyczne baleriny z kokardką, jak i plecione modele ze skóry. Wybrałyśmy najpiękniejsze propozycje z sieciówek idealne do pracy, na randkę i na długie spacery po parku.

Są lekkie, wygodne i pasują zarówno do sukienki, jak i ulubionych jeansów. Baleriny doskonale godzą komfort noszenia z elegancją i właśnie dlatego tak bardzo je lubimy. Wiosną 2026 znów są jednym z wiodących trendów, który dobrze wpisuje się w niemal każdy styl: od dyskretnego luksusu po eklektyczny, skandynawski szyk. Jakie modele zdominują sezon? Oto najmodniejsze baleriny na coraz cieplejsze dni.

Baleriny z paskiem typu Mary Jane to najbardziej dziewczęce buty na wiosnę 2026

Baleriny Mary Jane nawiązują do stylu lat 50. Mają retro twist i świetnie komponują się między innymi z jeansami ⅞, kulotami czy spódnicami mini. Wiosną 2026 w modzie będą zarówno minimalistyczne, z miękkiej, owczej skóry, jak i bardziej fantazyjne – w soczystych kolorach czy zdobione drapieżnymi, zwierzęcymi wzorami.

Klasyczne baleriny z kokardką na wiosnę 2026 to esencja paryskiego szyku

Francuzki są im wierne od lat, a jak wiadomo, ich stylowym wyborom można zaufać. Klasyczne baleriny z kokardką mogą być najlżejszym obuwiem na wiosnę. Pasują do prostych spodni, satynowych spódnic typu slip skirt czy wracających do łask rybaczek typu capri. Najmodniejsze są wykonane z gładkiej, licowej skóry albo… z aksamitu.

Zamszowe baleriny na wiosnę 2026 to nowa odsłona minimalizmu

Zamsz niezmiennie dominuje w trendach. Wiosną 2026 zdobi nie tylko torebki i kurtki, ale też baleriny. Najbardziej pożądane są te w stonowanych odcieniach beżu i brązu. Czekoladowe, piaskowe czy karmelowe baletki z zamszu będą idealnym dopełnieniem codziennych stylizacji, niezależnie od tego, czy wybierzemy jeansy, czy sukienkę w kwiaty.

Wiosną 2026 stawiamy na kolor. Czerwone baleriny wpisują się w trendy

Malinowe, wiśniowe albo karminowe – czerwone baleriny na wiosnę 2026 wnoszą do stylizacji świeżość i finezję. To jeden z tych elementów, które odmieniają charakter każdego ubioru i przełamią rutynę. Idealne już pojawiły się w sieciówkach i urzekają nie tylko kolorem, ale też fasonem. Wśród najciekawszych znalazłyśmy m. in. sznurowane, z paseczkiem czy z lakierowanej skóry.

Baleriny w zwierzęce wzory to ciekawy wybór na wiosnę 2026

W świecie sportowego obuwia prym wiodą adidasy w krowie łaty i sneakersy w cętki. Jeśli jednak wolisz eleganckie, kobiece baleriny, mamy dobrą wiadomość: te również zdobione są uwielbianymi, zwierzęcymi wzorami. Modele w cow-print, panterkę czy zebrę to buty, które każdej stylizacji dodadzą unikalnego charakteru.

Plecione baleriny na wiosnę 2026: ze skóry czy z rafii?

Te buty wyglądają jak te z luksusowych domów mody, a kosztują ułamek ich ceny. Plecione baleriny na wiosnę 2026 to kwintesencja wyrafinowanego designu. Są wykonane z dobrej jakości skóry albo lekkiej rafii. Dzięki temu prezentują się niezwykle elegancko i idealnie nadają się do noszenia nawet z szykownym garniturem.

