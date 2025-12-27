Jedną z najpopularniejszych estetyk 2026 roku będzie, jak podaje Pinterest, glamoratti. Chunky belt z kolei, czyli masywny pasek, będzie jednym z najważniejszych dodatków w stylizacjach inspirowanych glamoratti. To element, który przestaje pełnić wyłącznie funkcję praktyczną, bowiem staje się centralnym punktem całego looku.

W nadchodzącym sezonie paski będą szerokie, wyraźne i bogato zdobione. Dominować będą metalowe, geometryczne klamry. Często w kolorze złota lub srebra, a także modele z biżuteryjnymi detalami. Materiały odegrają kluczową rolę. Lakierowana skóra, zamsz, aksamit oraz nowoczesne, lekko futurystyczne faktury. Stylizacje glamoratti w 2026 roku chętnie wykorzystają chunky belt do podkreślania talii. Pasek pojawi się na długich, lejących się sukniach. Równie popularne będzie noszenie go na oversize’owych marynarkach i płaszczach.

Glamoratti będą wykorzystywać go również w monochromatycznych zestawach, gdzie masywny pasek o ciekawej fakturze przełamie jednolitą kolorystykę i doda stylizacji wyrazistości.