Przywodzi na myśl lato we Francji i pikniki w parku. Właśnie dlatego wraca do mody dokładnie teraz – razem z nostalgią za elegancją lat 50. i powrotem dopamine dressing. Kratka Vichy, bo o niej mowa, to pierwszoplanowa bohaterka stylizacji na lato 2026. Zdradzamy, jak nosić ją z klasą i modowym twistem.

Jej historia sięga XVII wieku, ale całkiem niedawno stała się jednym z najczęściej powracających motywów w świecie mody. Kratka Vichy to francuska nazwa ginghamu, czyli bawełnianej tkaniny o płóciennym splocie, powstającej z barwionych nici. Niektórym kojarzy się z piknikowym kocem albo obrusem w domku babci. Innym przypomina kultową różowo-białą sukienkę Brigitte Bardot, w której ikona kina wzięła ślub z Jacques’em Charrierem. Tak czy inaczej, ten charakterystyczny wzór latem 2026 wraca w wielkim stylu i jest idealnym sposobem na przełamanie rutyny w codziennych stylizacjach.

Kratka Vichy na lato 2026 – jej powrót do mody stał się faktem

Powrót kratki Vichy to część szerszego kontekstu. Na wybiegach dało się odczuć tęsknotę za czymś więcej niż luksus – za domowością, sielskością i kobiecym stylem połowy ubiegłego wieku. U Miu Miu pojawiły się sukienki przypominające fartuszki. U Versace i Ralpha Laurena królowały podkreślające sylwetkę spodnie capri kojarzone z latem w uwielbianych, europejskich kurortach. Na tym nie koniec. Wraz z kratką gingham do mody wróciły noszone na głowie apaszki w stylu lat 50., dziewczęce baleriny czy romantyczne bluzki z marszczeniami. To tylko niektóre z wielu przejawów estetyki retro domestic, która już zdominowała ulice modowych stolic.

Jak nosić kratkę Vichy latem 2026? Stylizacje idealne na ciepłe dni

Motyw gingham w tym sezonie zdobi niemal wszystkie elementy garderoby: od rozkloszowanych spódnic do połowy łydki aż po krótkie spodenki. Na lato 2026 możesz wybrać efektowną, kraciastą sukienkę. Będzie świetnie współgrać zarówno z balerinami, jak i lekkimi sandałkami z paseczków czy japonkami. Możesz podkreślić jej charakter, dodając do zestawu apaszkę albo chustę robioną na szydełku. Przewiąż ją na włosach albo użyj zamiast paska w talii.

Spódnice w kratkę Vichy latem 2026 nosimy do T-shirtów i romantycznych bluzek z marszczeniami, kierując się jedną prostą zasadą: wzorzysty dół – jednolita góra. Dobrym pomysłem jest kolorystyczne nawiązanie do wzoru na spódnicy, np. w postaci biżuterii czy nadruku na koszulce. Dzięki temu całość wygląda spójnie i stylowo. A buty? Do spódnic w ten deseń pasują nie tylko baletki, ale też zamszowe chodaki czy sandały na szpilce.

Wzrok przyciągają zdobione motywem gingham szorty. To świetna alternatywa zarówno dla spódnicy, jak i jeansowych bermudów. Takie materiałowe krótkie spodenki pasują idealnie do prostych bluzek, balerin czy oversize’owej marynarki.

Choć kratka Vichy przykuwa uwagę, to wzór, który wyjątkowo dobrze wkomponowuje się w niemal każdą stylizację. Jeśli nie przekonują Cię spodnie czy spódnice, wybierz bluzkę. Będzie świetnie współgrać z najzwyklejszymi jeansami albo denimowymi spodenkami.