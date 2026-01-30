Z roku na rok jesteśmy coraz dalej od sezonowego wymieniania całej garderoby. Zamiast tego wybieramy efektowne dodatki, które w sekundę nadają stylizacjom modowy sznyt. Taką moc mają modne torebki na wiosnę 2026. Nie dość, że przykuwają uwagę z daleka, to mieszczą wszystko, czego możemy potrzebować w ciągu dnia. Jakie modele będą najbardziej pożądane w tym sezonie? Sprawdziłyśmy na wybiegach i ulicach najbardziej stylowych miast świata.

Eksperci są zgodni: wiosną 2026 w modzie będą torebki, które łączą elegancję z funkcjonalnością. Na pokazach największych domów mody królowały tote-bag, kufry i koszyki o optymalnej pojemności. Nie tylko dobrze wyglądają na ramieniu czy w dłoni, ale przede wszystkim – mieszczą wszystko, co niezbędne. Wzrok przyciągają ich kolory i tekstury. Jak co roku wiosną do łask wracają torebki w jasnych barwach: od beżu i bieli po pastele. Nie zabraknie też plecionych z rafii koszyków i biżuteryjnych zdobień w estetyce glamoratti. Jeśli szukasz idealnego dodatku, który podkreśli charakter wiosennych stylizacji, zobacz najmodniejsze torebki na wiosnę 2026.

Modne torebki na wiosnę 2026: w rozmiarze XL

Duże torebki na wiosnę 2026 mają klasyczne kształty i kolory pasujące do wszystkiego: od kawy z mlekiem po niezawodną czerń. Minimalistyczne modele tego typu dominowały na wybiegach takich marek, jak Altuzzara czy Stella McCartney. Słuszny rozmiar i prostota formy czynią z tego dodatku najbardziej praktyczne akcesorium, które z pewnością zostanie w szafie na lata.

Modne torebki na wiosnę 2026: na łańcuszku

Choć od dekad stanowią jeden z symboli Chanel, torebki na łańcuszku na zmianę wychodziły z mody i do niej wracały. Wiosną 2026 znów będą jednym z wiodących trendów. Na wybiegach Chloe, Dior, Ferragamo i Valentino wzrok przykuwały zarówno gustowne kopertówki, jak i shopperki XXL zdobione łańcuchami różnej grubości. Taki dodatek może przełamać charakter prostej stylizacji albo dodać modowego twista tej w duchu loud luxury.

Kolorowe torebki na wiosnę 2026

Od soczystego pomarańczu po fiolet lawendy – torebki na wiosnę 2026 z wybiegów przyciągały wzrok dzięki odważnym, pastelowym odcieniom. Modele w kolorach innych niż beż i czerń pojawiły się między innymi u Balenciagi czy Miu Miu. Podobnych warto szukać w sieciówkach. Nie ma prostszego sposobu na dodanie stylizacjom barw, nawet jeśli masz na sobie jeansy i biały T-shirt.

Jasne torebki na wiosnę 2026: w kolorze cloud dancer

Jeśli chcesz wybrać tylko jedną, uniwersalną torebkę na wiosnę 2026, dobrym pomysłem będzie ta w kolorze roku Pantone – cloud dancer. Shopperki, listonoszki i kuferki w naturalnej, złamanej bieli zdominują trendy w tym sezonie, ale na pewno zostaną z nami na dłużej. Są idealne do jasnych, wiosennych stylizacji.