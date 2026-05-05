Kiedy temperatura za oknem przekracza 25 stopni, to one stają się bazą naszych stylizacji. Jakie szorty zdominują trendy latem 2026? Oto najmodniejsze fasony idealne na długie spacery po mieście, rowerowe wycieczki i wakacje w nadmorskich kurortach.

Szorty wracają do łask wraz z pierwszymi ciepłymi dniami i stają się niemal niezastąpione. W tym sezonie zyskują na elegancji i odpowiadają na rosnącą potrzebę komfortu. Miejsce ultra krótkich spodenek coraz częściej zastępują bermudy, a nawet sięgające za kolano, garniturowe kuloty. W modzie są nie tylko te wykonane z denimu, ale też lekkie egzemplarze z lnu, wiskozy czy cienkiej, przewiewnej dzianiny. Łączy je jedno: są jednocześnie wygodne i stylowe, i właśnie dlatego latem będą nam służyć zarówno w mieście, jak i na wakacjach.

Modne szorty na lato 2026: bermudy wracają w wielkim stylu

Najmodniejsze szorty na lato 2026 sięgają przed kolano. Są dłuższe niż standardowe krótkie spodenki, a przez to idealne na wiele okazji. Te garniturowe, z materiału nosimy do mokasynów i kamizelki albo w zestawie z przewiewną, lnianą koszulą. Jeansowe łączymy z kolei z balerinami i romantycznymi bluzkami, które nadają stylizacji kobiecy wymiar.

Satynowe spodenki z koronką, czyli gorący trend na lato 2026

Satyna i koronka tworzą najbardziej zmysłowy duet w modzie tego lata. Zdobią nie tylko topy i sukienki, ale też szorty, które już królują na ulicach Mediolanu, Paryża i Nowego Jorku. Slip-shorts, czyli szorty z satyny z koronkowym brzegiem doskonale łączą buduarową elegancję z wygodą. Wspaniale podkreślają sylwetkę i wbrew pozorom pasują do naprawdę wielu elementów garderoby: od białego T-shirtu, przez miękkie swetry, aż po baleriny.

Ażurowe szorty to esencja lata 2026. Takie będą modne w tym sezonie

Mogą być bawełniane z delikatnymi, dziurkowanymi motywami albo w całości wykonane z dzianiny na szydełku. Szorty ażurowe to jeden z ciekawszych trendów tegorocznego lata. Nawiązują do estetyki boho, ale pasują nie tylko do espadryli i toreb z rafii. Równie dobrze prezentują się w towarzystwie lnianej koszuli i balerinek. Co najważniejsze: są lekkie, przewiewne i wprost idealne na upalne dni.

Szorty jak spódnica – te fasony wysmuklają nogi

Lato 2026 przynosi też powrót szortów, które z daleka do złudzenia przypominają spódniczkę mini. Mowa o fasonach z podwyższonym stanem i szerokimi nogawkami, ale też tych wykończonych subtelną falbanką. To złoty środek dla osób, które kochają spódnice, ale zależy im na komforcie noszenia.

Szorty dresowe na lato 2026 nosimy nie tylko na siłownię

Kontynuacji doczeka się też moda na noszenie sportowych spodni w codziennych stylizacjach. Wiosną chodziło głównie o dresy z lampasami. Latem sięgamy po ich krótszy odpowiednik – szorty z kontrastową lamówką. Są nie tylko synonimem wygody, ale też bardzo uniwersalną bazą stylizacji. It-girls już noszą je do T-shirtów, klapków typu Birkenstock czy lekkich kurtek wiatrówek. Warto się zainspirować, szczególnie w podróży, ale nie tylko.