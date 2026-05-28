Stroje kąpielowe jeszcze nigdy nie były tak eleganckie jak w tym sezonie. Trendy na lato 2026 skupiają uwagę na stonowanych barwach, wzorach retro i przyciągających wzrok teksturach. Wybrałyśmy najmodniejsze kostiumy z sieciówek, przez które już myślimy o wymarzonych, wakacyjnych destynacjach.

Niezależnie od tego, czy planujemy tydzień nad Bałtykiem, miesiąc na Bali czy weekendowe wyjazdy za miasto, modny strój kąpielowy to rzecz, którą pakujemy do walizki jako pierwszą. Jaki wybrać w tym sezonie? Trendy na lato 2026 zaskakują powrotem do prostoty, minimalizmu i elegancji. Zamiast energetycznych barw w kolekcjach znanych marek królują stonowane odcienie beżu, brązu, brudnego różu czy granatu. Uwagę przykuwają detale: od delikatnych falbanek po marszczenia i wycięcia. W modzie są także wzory w stylu retro: groszki, kratka Vichy czy print Paisley. Wybrałyśmy najmodniejsze kostiumy kąpielowe jedno- i dwuczęściowe na lato 2026 dostępne w ulubionych sieciówkach.

Modne stroje kąpielowe 2026: w groszki

Do niedawna mówiąc o strojach kąpielowych retro, miałyśmy na myśli górę w formie bardotki i dół z wysokim stanem. W tym sezonie środek ciężkości przenosi się z kroju na wzór. Najmodniejsze kostiumy inspirowane stylem lat 50. są zdobione wzorem, który bije rekordy popularności. Mowa o groszkach, które stały się prawdziwą obsesją świata mody na lato 2026. W sieciówkach już możemy znaleźć bikini w kropki w różnych wersjach kolorystycznych, ale też jednoczęściowe stroje kąpielowe w groszki idealne zarówno na plażę, jak i do noszenia zamiast topu.

Najmodniejsze kostiumy kąpielowe na lato 2026: w stonowanych kolorach

Moda plażowa już dawno nie była tak minimalistyczna i wyrafinowana. Przejawia się to przede wszystkim w kolorach. Modne stroje kąpielowe na lato 2026 mają odcienie gorzkiej czekolady, brudnego różu, beżu taupe czy terrakoty. W sieciówkach pojawiły się też propozycje w zgaszonym tonie błękitu czy szałwii. To sprawia, że kostiumy stają się idealnym dopełnieniem wakacyjnego stylu. Podkreślają opaleniznę i pięknie komponują się chociażby z długą spódnicą czy białą, lnianą koszulą.

Asymetryczne stroje kąpielowe to gorący trend lata 2026

Jeśli szukasz stroju kąpielowego o ciekawym kroju, w tym sezonie w trendach dominować będzie ten z asymetryczną górą. Wzrok przyciągają dwuczęściowe kostiumy z topem typu bandeau na jego ramię oraz monokini z jednym ramiączkiem. Podobnie, jak pozostałe propozycje, asymetryczne stroje kąpielowe są utrzymane w stonowanej kolorystyce.

Klasyczne bikini nie wychodzi z gry. Te wiązane kostiumy kąpielowe zdominują trendy

Do łask wraca też jeden z najchętniej wybieranych kostiumów kąpielowych, czyli klasyczne bikini. Podobnie jak inne modele, ten również przeszedł metamorfozę. W tym sezonie pojawia się w bardziej eleganckim wydaniu: w kolorach ziemi albo zdobiony delikatnymi, ponadczasowymi wzorami, np. marynarskimi pasami. Opcja idealna dla osób, które uwielbiają bardziej odkryte fasony, które pięknie podkreślają sylwetkę.

Stroje kąpielowe z teksturą – kostiumy a’la frotte będą wszędzie tego lata

O strojach kąpielowych z teksturą przypominającą materiał frotte mówimy od kilku sezonów. Tego lata po raz pierwszy tak licznie pojawiły się w sieciówkach, m. in. w Mango czy Oysho. Do wyboru mamy zarówno dwuczęściowe ze sportowym topem, jak i klasyczne, jednoczęściowe, wyróżniające się jedynie charakterystyczną fakturą. To propozycja łącząca prostotę z delikatnym twistem.

Wzory na pierwszym planie – najmodniejsze stroje kąpielowe na lato 2026 w printy

Nie tylko groszki. Modne kostiumy kąpielowe na lato 2026 są zdobione innymi wzorami, obok których trudno przejść obojętnie. Furorę robią stroje w print paisley, który dotychczas zdobił głównie bandany. Popularne do niedawna tropikalne printy tym razem wracają w zupełnie innej odsłonie – w stonowanych, eleganckich kolorach. Ciekawą propozycją są też modele w kratkę Vichy idealne na wakacje na Francuskiej Riwierze czy w panterkę i inne zwierzęce motywy.

