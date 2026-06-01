Pasują do letnich sukienek, spódnic maxi i spodni capri. Modne sandały na obcasie na lato 2026 wynoszą stylizacje na wyżyny. Od japonek na szpilce po wygodne modele na stabilnym słupku – wybrałyśmy buty, które dodadzą nam elegancji w upalne dni.

W tym sezonie nosimy je nie tylko na specjalne okazje, ale też na co dzień. To możliwe, bo najmodniejsze sandały na obcasie tego lata łączą styl z komfortem noszenia. Zamiast wysokich szpilek w trendach królować będą obcasy-kaczuszki, nie wyższe niż 5 cm. Do łask wracają też koturny i słupki – tym razem w minimalistycznym wydaniu. Uwagę przykuwają kolory: od czekoladowego brązu, przez stonowane odcienie szarości, aż po intensywne tony kobaltu czy czerwieni. Dzięki temu możemy zdecydować, czy buty mają być uniwersalną bazą letnich stylizacji, czy elementem, który dodaje im twista. Jakie sandały na obcasie wybrać na lato 2026? Oto modele, które wiodą prym w trendach.

Sandały na szpilce na lato 2026? Kitten heels zdominują sezon

Moda na szpilki-kaczuszki trwa w najlepsze. Lato 2026 należy do sandałów na ultra niskich obcasach, idealnych do noszenia zarówno do eleganckiej sukienki, jak i legginsów do połowy łydki czy ulubionych szortów. Najmodniejsze mają cienkie, krzyżujące się paski, dzięki którym zgrabnie wyglądają na nodze i dodają stylizacjom lekkości. Jeśli szukasz wygodnych sandałów na obcasie, kitten heels mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Modne sandały na słupku na lato 2026 – te modele będziemy nosić na co dzień

Sandały na słupku na lato 2026 wpisują się w trend, który pojawił się już wiosną. Mowa o obcasach w kształcie klocka – niewysokich, stabilnych, ok. 5-centymetrowych. W modzie będą zarówno klapki czy japonki, jak i bardziej zabudowane modele z paskiem wokół kostki. Na co dzień wybieramy te w neutralnych odcieniach: mlecznej bieli, czekoladowym brązie czy bieli. Na specjalne okazje idealne będą z kolei złote albo zdobione biżuteryjnymi detalami.

Japonki na obcasie to hit lata 2026 – te pasują do wielu stylizacji

Japonki na obcasie to buty, które od kilku sezonów robią furorę wśród najlepiej ubranych it-girls. W tym sezonie zdominowały kolekcje sieciówek i wszystko wskazuje na to, że będą jednym z najmodniejszych wyborów na lato 2026. Najbardziej pożądane urzekają prostotą formy. Są wykonane z kilku skórzanych pasków, mają mały obcas i uniwersalny kolor. To buty, dzięki którym nawet najbardziej niepozorna stylizacja z miejsca staje się bardziej nowoczesna i z klasą. Wyobraź je sobie w połączeniu z jeansowymi szortami, lnianą sukienką mini albo eleganckim, letnim garniturem.

Zamszowe sandały na obcasie w trendach na lato 2026

Zamsz w tym sezonie nabiera elegancji. Materiał, który do niedawna kojarzył się ze stylem boho, tego lata zdobi minimalistyczne, eleganckie sandały na obcasie w najpiękniejszych odcieniach beżu, brązu czy czerwonego wina. Możesz wybrać te klasyczne z paskiem wokół kostki albo bardziej w stylu clean-girl – w formie minimalistycznych japonek. Każde będą dobrze wyglądać do lnianych spodni, sukienek do połowy łydki czy materiałowych bermudów.

