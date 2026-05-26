Kiedy temperatura za oknem przekracza 25 stopni, to znak, że pora na sandały. Lato 2026 należy do modeli, które łączą styl z komfortem noszenia. Od zamszowych rzymianek po minimalistyczne fasony z owczej skóry – oto najmodniejsze odkryte buty tego sezonu.

Pasują do bermudów, zwiewnych sukienek i spódnic maxi. Modne sandały na płaskiej podeszwie na lato 2026 są nie tylko wygodne, ale też bardzo uniwersalne. W trendach dominują modele w neutralnych kolorach, począwszy od kremowego beżu i klasycznej czerni, skończywszy na odcieniach karmelu i gorzkiej czekolady. Do łask wracają fasony popularne w minionych latach, między innymi rzymianki i sandały rybaka. Nie brakuje też minimalistycznych propozycji zdobionych jedynie delikatnymi detalami w złocie lub srebrze. Wybrałyśmy najmodniejsze buty na upalne dni tego sezonu. Wszystkie znajdziesz w sieciówkach.

Sandały rzymianki – najmodniejsze buty lata 2026

Mają kryty przód i krzyżujące się paski ze skóry lub zamszu. Sandały rzymianki wracają w nowej odsłonie. Zachwycają prostotą i pasują zarówno do zwiewnej, długiej spódnicy, jak i jeansowych szortów. Najmodniejsze są utrzymane w neutralnej, stonowanej kolorystyce i mają płaskie, dobrze wyprofilowane podeszwy. To znakomity wybór dla osób, które poszukują alternatywy dla klasycznych, odkrytych sandałów. Te zakrywają palce i stabilnie trzymają stopę.

Minimalistyczne skórzane sandały zdominują trendy latem 2026

Choć trendy na lato 2026 to powrót wyrazistych barw i wzorów, jeśli chodzi o buty, wciąż króluje minimalizm. Najlepszym dowodem są skórzane sandały na płaskiej podeszwie z cienkich, krzyżujących się paseczków. Niektóre są zdobione małymi, złotymi akcentami. Inne urzekają prostotą formy. To buty idealne do eleganckich stylizacji w duchu clean girl. Już widzimy je w zestawie z materiałowymi bermudami, lnianą marynarką czy pudełkową sukienką z wiskozy.

Sandały wiązane – lato 2026 należy do tych modeli

Lato 2026 przynosi powrót sandałów wiązanych nad kostką. Mowa nie tylko o tych na szpilce, idealnych na specjalne okazje, ale też o wygodnych modelach na płaskiej podeszwie. Mogą być klasyczne, skórzane albo w wersji boho – z zamszu, z drobnymi zdobieniami. Z czym je nosić? Z szortami przed kolano, spódnicami midi i mini czy kulotami.

Płaskie sandały na lato 2026? Z klamrami

W tym sezonie moda odchodzi od masywnych butów na grubych podeszwach na rzecz lżejszych form, które zapewniają porównywalny komfort. Miejsce chunky sandals zajmują latem 2026 sandały z klamrami. Mają profilowaną wyściółkę i nieco grubszy spód, ale dobrze wyglądają zarówno z szortami, jak i ulubionymi, letnimi sukienkami. Te ze skóry będą idealne na długie wędrówki po mieście i wakacyjne wyjazdy.

