Od skórzanych, z wysoką stójką, przez eleganckie, krótkie trencze, aż po sportowe modele z kapturem – te kurtki będą najmodniejsze wiosną 2026. Wybrałyśmy najciekawsze okrycia wierzchnie z aktualnych kolekcji sieciówek idealne na coraz cieplejsze dni.

Miejsce klasycznej ramoneski zajmują skórzane kurtki z wysokim kołnierzem i zamszowe marynarki. Do łask wracają bomberki – tym razem w eleganckim wydaniu. W trendach królują też krótkie trencze oraz pikowane okrycia wierzchnie w różnych odsłonach: od minimalistycznych, w stonowanych kolorach, aż po zdobione retro-wzorami. Nowością są sportowe anoraki i wiatrówki, które miały w tym sezonie silną reprezentację na wybiegach. Modele z kapturem, z wodoodpornych materiałów będziemy nosić nie tylko do legginsów, ale też do ulubionej spódnicy czy jeansów. Modne kurtki na wiosnę 2026 już pojawiły się w sieciówkach. Którą z nich wybrać?

Modne kurtki na wiosnę 2026: krótkie trencze

Zaryzykujemy stwierdzenie, że trencz to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów kobiecej garderoby. Pasuje zarówno do małej czarnej sukienki, jak i do dresu. W tym sezonie poza klasycznym, długim, beżowym płaszczem w modzie będzie jego okrojona wersja. Kurtki przypominające trencz to zdecydowanie najbardziej elegancka opcja na wiosnę 2026. Z powodzeniem zastępują marynarkę. Świetnie wyglądają noszone do sukienki, ale też do jeansów czy spodni z szerokimi nogawkami.

Sportowe kurtki na wiosnę 2026 – nie tylko do legginsów

Anoraki i wiatrówki wracają w wielkim stylu. Modele jak z wybiegów znalazłyśmy między innymi w Reserved czy Zarze. Są nie tylko praktyczne i wygodne, ale też bardzo uniwersalne. Takie okrycie wierzchnie będzie dobrze współgrać z ulubionymi jeansami, spódnicą i sportowym obuwiem czy szerokimi, materiałowymi spodniami.

Skórzane kurtki na wiosnę 2026 – nowa odsłona klasyki

Choć klasyczna ramoneska nigdy nie wychodzi z mody, w tym sezonie wygrywa z nią skórzana kurtka w wersji modern retro. Najmodniejsze modele tego typu mają krój bomberki lub pilotki, są wykonane z nakrapianej eko-skóry lub zamszu, a detale dodają im nowoczesnego sznytu. Często są zapinane na guziki zamiast zamka i mają wysoką stójkę.

Pikowane kurtki na wiosnę 2026 – w innym wydaniu

Pikowane kurtki na stałe weszły do kanonu kobiecej klasyki stylu. W tym sezonie jednak projektanci eksperymentują z ich formą. W sieciówkach poza minimalistycznymi modelami pojawiły się te wiązane w talii, z kontrastowym kołnierzykiem, o kroju bomberki czy z ozdobnym szalem. Idealne zarówno do casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji.

