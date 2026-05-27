Tego lata stawiamy na wygodę. Najmodniejsze klapki sezonu mają zapewniać komfort podczas długich spacerów i wakacyjnego zwiedzania, a jednocześnie idealnie dopełniać stylizacje. Wybrałyśmy modele z sieciówek, które spełniają oba te warunki.

Modne klapki na lato 2026 mają płaskie podeszwy, skórzane paski i neutralne kolory. W trendach prym wiodą modele, w których bez uczucia dyskomfortu możemy przemierzać kilometry. Na wybiegach takich marek, jak Balenciaga czy The Row królowały minimalistyczne japonki w stylu clean girl. U Hermes i Tod’s pojawiły się skórzane fasony w bardziej eleganckim wydaniu. Na ulicach modowych stolic niezmiennie najbardziej widoczne są z kolei zamszowe mule a’a Birkenstock Boston noszone zarówno do zwiewnych sukienek, jak i klasycznych, jeansowych bermudów. Podobne już teraz znajdziemy w sieciówkach. Które wybrać?

Skórzane klapki na cienkiej podeszwie – klasyka stylu na lato 2026

Jeśli poszukujesz eleganckich butów na lato, skórzane klapki na ultra cienkiej podeszwie mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. W tym sezonie do łask wracają modele inspirowane lekkimi mulami od francuskiej marki Hermes. Zgrabnie wyglądają na nodze, pasują do wielu stylizacji i zapewniają pełen komfort. W upalne dni będziemy je nosić do lnianych sukienek, materiałowych szortów i koszul.

Minimalistyczne japonki – modne klapki na lato 2026

Styl Hailey Bieber i Kendall Jenner inspiruje nas od wielu sezonów. Tego lata wybieramy buty, które stały się znakiem rozpoznawczym ich letnich stylizacji. Mowa o minimalistycznych, skórzanych japonkach, które doskonale wpisują się w estetykę clean-girl. Najmodniejsze są czarne albo w neutralnych odcieniach brązu i beżu. Łączy je prostota formy i całkowita rezygnacja ze zdobień na rzecz gładkich tekstur i wyrazistych linii. Takie buty pasują idealnie do spodni capri, jeansowych szortów czy sukienek bodycon.

Klapki a’la Birkenstock w trendach na lato 2026

Zamszowe klapki, które przypominają obuwie ortopedyczne, od kilku sezonów nie schodzą z afisza. Tego lata nie będzie inaczej. Na ulicach Mediolanu, Paryża, Oslo czy Kopenhagi dalej zobaczyć można zabudowane mule inspirowane kultowym modelem Boston. W upalne dni świetnie sprawdzą się z kolei chodaki z odkrytymi palcami i dwoma paskami zdobionymi dużą sprzączką. Wbrew pozorom pasują nie tylko do sukienek boho, ale też do lnianych kulotów, bermudów z denimu czy lekkich, dzianinowych sukienek. I co najważniejsze – dają gwarancję na komfort.

Zamszowe klapki na lato 2026 – elegancja w letniej odsłonie

Zamsz kilka lat temu znalazł się w centrum uwagi świata mody. Latem 2026 zdobi nie tylko torebki i kurtki, ale też buty, a dokładniej minimalistyczne, lekkie klapki idealne do białych spodni, jeansowych spodenek czy sukienek z lnu. Najmodniejsze modele z tego tworzywa mają odcienie gorzkiej czekolady, piaskowego beżu albo są zdobione zwierzęcym printem.

Klapki z biżuteryjnymi zdobieniami na lato 2026 – odrobina błysku na upalne dni

Klapki z biżuteryjnymi akcentami wracają w nowej odsłonie. W tym sezonie są bardziej oszczędne w formie i wyważone. W sieciówkach znalazłyśmy między innymi japonki ze złotym pierścieniem na palec czy te z cienkimi paskami i zdobieniem z masy perłowej. Wyglądają efektownie, a przy tym bardzo dobrze wpisują się w wielkomiejski styl. Wystarczy połączyć je z szortami z nogawką w kant i białym tank topem czy lnianą szmizjerką do połowy łydki.

