Duże torebki na wiosnę 2026 to kolejny dowód na to, że styl coraz częściej spotyka funkcjonalność. W modzie będą modele, które pomieszczą wszystko, co niezbędne i dodadzą sznytu codziennym stylizacjom. Oto cztery najbardziej interesujące trendy, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze dodatku.

Były już bagietki, nerki i kuferki w rozmiarze mikro. W tym sezonie do łask wracają duże torebki, które łączą styl z praktycznością. Ich powrót to odpowiedź na potrzeby kobiet związane z szybkim tempem życia. Modele w rozmiarze XXL sprawdzą się jednak nie tylko w miejskich warunkach, ale też podczas weekendowych wyjazdów. Trendy zdominują shopperki, hobo-bags i zapinane na kłódkę kufry. Łączy je słuszna pojemność, ale też modowy twist. Duże torebki, które widziałyśmy na wybiegach takich marek, jak Altuzarra, Stella McCartney, Toteme czy Celine to dopiero początek. W stylizacjach it-girls już królują modele z sieciówek i vintage-shopów, które mieszczą wszystko – od pudełka z lunchem po aktualnie czytaną lekturę. Na jaki dodatek postawić w tym sezonie? Podpowiadamy.

Modne duże torebki na wiosnę 2026: brązowe shopperki

Hasło: „brąz to nowa czerń” nie traci na aktualności. Choć dla wielu osób czarna torebka jest nieodłącznym elementem stylu, w tym sezonie w modzie triumfować będą shopperki w odcieniu gorzkiej czekolady. Pasują zarówno do marynarki w stylu vintage, jak i ulubionych jeansów.

Kolorowe torebki w rozmiarze XXL – wiosną 2026 dodadzą charakteru stylizacjom

Wiosna 2026 zapowiada powrót ery maksymalizmu i zabawy modą. Najlepszym zwiastunem zmian są kolorowe duże torebki, które już dominują w stylizacjach trendsetterek. Pożądane są zarówno trzymające formę kufry, jak i torby hobo z miękkiej skóry. Uwagę przykuwają kolory: od morskiego turkusu i soczystej czerwieni po masełkowy żółty i oliwkową zieleń. Taki dodatek potrafi dodać charakteru nawet najzwyklejszej stylizacji.

Duże torebki-kufry na wiosnę 2026 – elegancja w praktycznym wydaniu

Eleganckie duże torebki na wiosnę 2026 kształtem przypominają klasyczny kufer, ale w rozmiarze XL. Może być podobny do kultowej Birkin Bag albo zamszowy, z charakterystyczną klapką. Ważna jest klasyczna forma i minimalistyczne detale. Taki dodatek będzie idealny do marynarki, ołówkowej sukienki czy szykownego, kobiecego garnituru.

Hobo-bag, czyli modna duża torebka na wiosnę 2026

Torby typu hobo od kilku sezonów nie schodzą z afisza. Wiosną 2026 nie będzie inaczej. Jeśli szukasz oryginalnej, sięgnij po zamszową albo tę z plecionej skóry w stylu włoskiej marki Bottega Veneta. Jedno jest pewne: ta torba pomieści wiele rzeczy i dobrze ułoży się na ramieniu.