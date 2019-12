Moda w stylu vinatge ma wiele zalet. Pierwszą z nich jest zdecydowana różnorodność i świetny sposób na podkreslenie indywidualnego stylu. To też bardziej zrównoważony sposób robienia zakupów i rozwiązanie w stylu less waste. Oprócz oryginalnym stylizacjom i przyczynienia się do zmniejszenia zanieczyszczeń planety, to także niezły sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i łatwe wyróżnienie się z tłumu.

Styl vintage pozwala na swobodę i zabawę modą na własnych zasadach. Wiele obecnych trendów zwraca się ku inspiracom z przeszłości. Oto najmodniejsze dodatki, które obecnie są mocno osadzone w stylu retro.

Małe torebki:

Okulary z lat 60. i 70.

Złote łańcuchy

Buty do kolan

Flanelowe koszule