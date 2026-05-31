Z długim rękawem, na ramiączkach i bez zbędnych dodatków- maxi sukienki powracają. Choć sklepowe półki uginają się od nowych modeli to ten z H&M w odcieniu golden olive urzekł mnie najbardziej. To propozycja stworzona na upalne dni, wakacyjne wyjazdy i wieczory pod gołym niebem.

Są takie elementy garderoby, które nie potrzebują krzykliwych wzorów ani przesadnych dodatków, by przyciągać spojrzenia. Właśnie do tej kategorii należy nowa sukienka H&M w modnym odcieniu golden olive. Model ten zachwyca przede wszystkim dopracowanym krojem. Głęboki dekolt halter pięknie eksponuje ramiona i szyję, a marszczona talia subtelnie podkreśla sylwetkę, dodając jej lekkości. Swobodnie układający się materiał tworzy efekt płynnego ruchu przy każdym kroku, dzięki czemu sukienka wygląda niezwykle elegancko, choć pozostaje komfortowa nawet podczas największych upałów.

Na uwagę zasługuje również kolor. Golden olive to jeden z najciekawszych odcieni sezonu – połączenie złamanej oliwki ze słonecznymi, złotymi tonami. Doskonale podkreśla opaleniznę i świetnie komponuje się zarówno z minimalistycznymi sandałami, jak i bardziej wyrazistą biżuterią. To barwa, która wygląda luksusowo, a jednocześnie wpisuje się w naturalny, wakacyjny klimat.

Ta sukienka sprawdzi się na wiele okazji. Możesz założyć ją na spacer po nadmorskim kurorcie, romantyczną kolację o zachodzie słońca czy letnie przyjęcie w ogrodzie. Wystarczy zmienić dodatki, by stworzyć zupełnie nową stylizację.

1 Rozszerzana sukienka z mocowaniem na karku Kup teraz

Dobra wiadomość jest również taka, że model ten znajdziesz nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także online. Koszt sukienki to 127, 99 zł.