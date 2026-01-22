MILLER'S: Nowa definicja luksusu i sztuki na europejskim rynku mody

Wkraczając na europejskie rynki, marka MILLER’S stawia sobie ambitne cele – połączenie najwyższej klasy rzemieślniczego krawiectwa z nieprzeciętnym, artystycznym wzornictwem. MILLER’S to luksusowa odzież damska inspirowana twórczością malarstwa abstrakcyjnego Wasyla Kandinsky’ego, wprowadza do świata mody powiew świeżości i refleksji nad ponadczasowością.

Sztuka abstrakcyjna i rzemieślnicza precyzja w nowoczesnym wydaniu luksusu

Założona przez pasjonata sztuki, MILLER’S wywodzi się z konceptu „old money” — odniesienia do doświadczonego i pełnego klasy mężczyzny, którego elegancja i wyrafinowanie nie przemijają wraz z sezonami. To jednak nie tylko hołd dla tradycji, ale także wyraz nowoczesnej wizji, której fundamentem jest idea, że prawdziwa elegancja i piękno są ponadczasowe, zataczają koło i odradzają się co pewien czas, podobnie jak sztuka.

Marka MILLER’S to projekt powstały z głębokiej fascynacji sztuką i kobietą jako jej nieodłącznym elementem. Założyciel marki, koneser i miłośnik sztuki abstrakcyjnej, postrzega kobietę jako obraz malarski – unikatową, pełną emocji i wyrazu postać. MILLER’S to połączenie sztuki i odzieży, w którym rzemieślnicze krawiectwo i najwyższej jakości tkaniny wyróżniają się ponadczasową elegancją.

