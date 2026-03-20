Michał Wiśniewski przeżywa rozstanie i wypuszcza nowy singiel. „Byliśmy tylko dobrym snem”
Nie milkną echa po rozstaniu Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. Była ukochana artysty co jakiś czas wrzuca do sieci wymowne cytaty, a muzyk zaskoczył wszystkich swoim nowym singlem. Słowa piosenki chwytają za serce…
Michał Wiśniewski to popularny muzyk i wokalista zespołu Ich Troje. Wraz z zespołem nagrał i wydał aż jedenaście albumów studyjnych. Mowa tu między innymi o: Intro, ITI Cd. , 3 , Ad. 4, Po piąte… a niech gadają, 6-ty ostatni przystanek, 7 grzechów głównych, czy Wybiła jedenasta. Życie artysty było niezwykle barwne nie tylko pod kątem zawodowym, ale również miłosnym. Michał Wiśniewski znany jest bowiem ze swojej słabości do pięknych kobiet- jego pierwszą żoną była wokalistka Magda Femme.
Para przez pewien czas ukrywała jednak informacje o statusie- wszystko z uwagi na rosnącą wówczas popularność zespołu Ich Troje. Pomimo łączącego ich silnego uczucia muzycy podjęli z czasem decyzję o rozstaniu. Michał Wiśniewski nie był jednak singlem zbyt długo, bo na horyzoncie szybko pojawiała się nowa kobieta- Mandaryna. Piękna choreografka i tancerka oczarowała Wiśniewskiego do tego stopnia, że szybko zdecydował się na drugi ślub. Para pobrała się dokładnie 10 grudnia 2003 r. w Kirunie. Ich relacja, pełna była wzlotów i upadków, co przez lata śledziły kamery i media.
Czas pokazał, że Marta Wiśniewska także nie była tą jedyną- para rozwiodła się 18 kwietnia 2006 r. Artysta podobnie, jak wcześniej nie rozpaczał zbyt długo, bo zaledwie kilka miesięcy później stanął na ślubnym kobiercu z nową ukochaną- wokalistką Anną Świątczak. Muzycy pobrali się dokładnie 29 lipca 2006 r. w Magdalence pod Warszawą, a niecały rok później zdecydowali się złożyć kolejną przysięgę małżeńską- tym razem w w kapliczce Little Church w Las Vegas. Niestety i ta relacja nie przetrwała próby czasu- para rozwiodła się 28 czerwca 2011 r.
Wokalista zespołu Ich Troje nie zamierzał się jednak poddawać i szybko związał się z Dominiką Tajner- córką Apoloniusza Tajnera, ówczesnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Choć Michał i Dominika byli ze sobą przez 7 lat, to z czasem ich uczucie się wypaliło- para rozwiodła się 30 września 2019 r. Na tym jednak nie koniec miłosnych zawirowań artysty, bowiem jakiś czas później w jego życiu pojawiła się Pola, której oświadczył się w grudniu 2019 r.
Pola i Michał poznali się w sieci za sprawą jednej z randkowych aplikacji. Co ciekawe, wybranka muzyka początkowo nie miała pojęcia, z kim rozmawia. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że mężczyzna, który wyraźnie ją zaintrygował to wokalista zespołu „Ich Troje”. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie. Para pobrała się w marcu 2020 r., a zaledwie rok później na świecie pojawił się ich pierwszy synek: Falco Amadeusz. Po trzech latach małżeństwa gwiazda zespołu Ich Troje i jego ukochana zdecydowali się na kolejnego potomka. W maju 2023 r. powitali na świecie drugiego synka- Noëla Cloé.
Choć ich życie wydawało się być sielanką to czar prysł pod koniec 2025 r.- to właśnie wtedy w sieci pojawiły się informacje, że para przechodzi kryzys. Jednym z niepokojących sygnałów był brak publicznych wystąpień- ostatni raz mogliśmy podziwiać ten duet w świątecznym odcinku programu Tak to leciało w grudniu 2025 r. Oliwy do ognia dolały również niepokojące wpisy Poli, które wyraźnie sugerowały, że w jej związku nie dzieje się najlepiej. W środę, 18 marca okazuje się, że osoby, które przepowiadały rozstanie pary miały rację. Wokalista zamieścił bowiem na swoim Instagramie specjalne oświadczenie w tej sprawie:
Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (…). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (…). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć, trzymam za moją jeszcze żonę i siebie kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni
– oznajmił na Instagramie.
Michał Wiśniewski śpiewa o rozstaniu. „Byliśmy tylko dobrym snem”
Kilka dni po ujawnieniu przykrej informacji dotyczącej rozpadu relacji światło dzienne ujrzał nowy utwór muzyka. Piosenka zatytułowana jest Byliśmy i wszystko wskazuje na to, że nawiązuje do ostatnich przeżyć artysty.
Już nie pamiętam, czy to miłość oderwać się od ziemi każe. Czy fakt, że tak na świat patrzyłem, to wynik zwykłych marzeń. (…) Byliśmy tylko dobrym snem, snem dwojga dobrych ludzi. Byliśmy tylko dobrym snem, lecz kiedyś trzeba się obudzić
– śpiewa w najnowszym utworze Michał Wiśniewski.
