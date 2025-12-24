Mery Spolsky ponownie udowadnia, że moda jest dla niej formą ekspresji, a nie jedynie dodatkiem. Jakiś czas temu artystka wrzuciła na swojego Instagrama outfit z musztardowym futerkiem w roli głównej. Intensywny, nasycony kolor przełamuje sezonową monotonię i wnosi do stylizacji energię, obok której nie da się przejść obojętnie.

To okrycie wierzchnie balansuje na granicy nonszalancji i wyrafinowania. Mięsista, puszysta faktura przywodzi na myśl modę lat 70., ale dopracowany krój sprawia, że całość pozostaje nowoczesna. Szeroki kołnierz miękko otula sylwetkę, długie rękawy budują proporcje, a zapięcie na haftki subtelnie podkreśla minimalistyczny charakter projektu. Boczne kieszenie dodają funkcjonalności, natomiast wewnętrzna podszewka zapewnia komfort noszenia i eleganckie wykończenie.

Stylizacja Mery Spolsky udowadnia, że wystarczy jeden mocny element, by stworzyć pełnowymiarowy modowy komunikat. Musztardowe futerko staje się tu symbolem odwagi i swobody, z których artystka przecież słynie.

Dla tych, którzy chcą przenieść ten look do własnej garderoby, mamy dobrą wiadomość. Ten model jest dostępny w Reserved w cenie 399,99 zł, w rozmiarach S, M oraz L. To idealna propozycja dla osób, które zimą nie rezygnują ani ze stylu, ani z charakteru…