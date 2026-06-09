Są lekkie, przewiewne i dobrze komponują się zarówno z letnią sukienką, jak i ulubionymi szortami. Baleriny z siateczki to doskonała alternatywa dla sandałów na lato 2026. Idealne już nosi Małgorzata Socha, udowadniając, że mogą wyglądać bardzo elegancko nawet w niepozornej, codziennej stylizacji.

Małgorzata Socha od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka umiejętnie łączy stylową klasykę z wiodącymi trendami sezonu. Ostatnio pokazała się w prostej, letniej stylizacji, której bazą był zwykły czarny T-shirt połączony z najmodniejszymi szortami lata 2026 – eleganckimi bermudami z nogawką w kant. Stylizację dopełniły buty, które w tym sezonie wracają w wielkim stylu. Mowa o przewiewnych, ażurowych balerinach, które w upalne dni z powodzeniem zastąpią nam klapki i sandały.

Baleriny z siateczki to hit lata 2026 – te buty wracają do łask

Pierwsze wzmianki na temat ażurowych balerin z siateczki pojawiły się w 2024 roku. Po tym, jak zadebiutowały na wybiegach takich marek, jak Alaïa, The Row czy Khaite, szybko stały się jednym z najmodniejszych modeli obuwia. Świat mody pokochał je za lekkość, przewiewność i fakt, że dodają twista najzwyklejszym stylizacjom. W tym sezonie znów koncentrują na sobie uwagę najlepiej ubranych kobiet. Wracają w przeróżnych wersjach: od czarnych po soczyście czerwone, od minimalistycznych po te zdobione haftem.

Jak nosić siateczkowe baleriny latem 2026?

Buty typu mesh ballets pasują zarówno do bardzo prostych, minimalistycznych stylizacji, jak i tych inspirowanych estetyką dopamine dressing. Z powodzeniem możemy nosić je do jeansów czy klasycznych, lnianych spodni i białej koszuli. Baleriny z siateczki w takim wydaniu potrafią przełamać charakter całości i sprawić, że wygląda ona zdecydowanie ciekawiej i bardziej modowo.

Siateczkowe baleriny to idealne buty do modnych spódnic na lato 2026. W tym sezonie łączymy je z maxi w kolorze Cloud Dancer czy zdobionych kratką Vichy, ale też z szytymi z koła midi, satynowymi slip skirts czy mini z marszczeniami w stylu lat 80. Niezależnie od tego, którą długość spódnicy i krój preferujesz, ażurowe baleriny będą wyglądać szykownie i dodadzą stylizacji lekkości.

Buty w stylu kultowych modeli Alaïa znakomicie komponują się również z szortami. Połącz je z bermudami z materiału, jak Małgorzata Socha, albo sięgnij po jeansowe krótkie spodenki czy bubble-shorts.