Z wielką przyjemnością przyglądamy się trendom, które powoli skradają się do 2026 roku. Dzięki pinterestowi wiemy już, która dekada powróci do mody i na szczęscie są to lata 80. Kurtki z wysokim kołnierzem staną się jednym z najmocniejszych trendów w modzie ulicznej i luksusowej. Ten charakterystyczny element garderoby będzie jednym z głównych przedstawicieli estetyki, która już wymyka się spod kontroli. Popularność kurtek z wysokim kołnierzem w dużej mierze zawdzięczamy estetyce glamoratti, która w ostatnich sezonach coraz śmielej przenika do codziennych stylizacji.

Kurtki z wysokim kołnierzem

Glamoratti stawia na luksus i ekstrawagancję. To mocno zarysowane sylwetki i dmuchana, gigantyczna biżuteria. Wysoki kołnierz doskonale oddaje ducha lat 80. W 2026 roku zobaczymy kurtki z wysokim kołnierzem wykonane z błyszczących tkanin i nowoczesnych materiałów technicznych. Często będą one uzupełnione o metaliczne detale, oversize’owe formy lub wyraźnie zaznaczone ramiona, co dodatkowo podkreśli inspiracje glamoratti. Rzućmy okiem na kilka inspiracji.