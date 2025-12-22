Legginsy damskie jako must-have na zimę!

Moda na legginsy na stałe zagościła w naszych szafach. Eleganckie, ocieplane, wzorzyste lub sportowe – szeroki wybór umożliwia wszystkim kobietom dopasować odpowiedni typ legginsów do każdej okazji.

Które fasony warto wybrać na zimowy okres? Zobacz, co tym razem ma dla nas Gatta!

Modna alternatywa spodni od 40 lat!

Początkowo, legginsy stanowiły obowiązkowy element strojów sportowych, które znamy z lat 80. i 90.

Obecnie, praktycznie każda z nas posiada przynajmniej jedną parę legginsów damskich i – co ciekawe – kupujemy je na różne okazje!

Legginsy na co dzień

Do pracy, na uczelnię lub wspólny lunch ze znajomymi – to idealny powód, by włożyć legginsy. W zwykłe dni, gdy chcemy wyglądać schludnie i modnie, możemy wybrać klasyczne fasony takie jak dopasowane legginsy Margherita, basic New York 01, model z kieszeniami Next lub czarne legginsy Mirella.

Proste kroje zapewniają przede wszystkim wygodę, a ich uniwersalność pozwala na zestawienie legginsów zarówno:

z białą koszulą i butami na obcasie,

z mokasynami i tweedową marynarką,

z bluzą i sneakersami.

Do swojej szuflady z legginsami warto dodać szykowne i ponadczasowe modele Monogram prosto od Macieja Zienia! Kolekcja Poem powstała we współpracy znanego projektanta mody z marką Gatta i zachwyca klasyką oraz elegancją. Legginsy damskie w odcieniu głębokiej czerni i brązu mogą stanowić uzupełnienie Twojego stroju lub być jego główną częścią.

Sportowe modele na treningi

Codzienna aktywność fizyczna – siłownia, poranny jogging czy pilates wieczorem – wymagają szczególnej wygody. Gdy nasze ciało jest ciągle w ruchu, postawmy na legginsy bezszwowe (przykład – Legginsy Basic).

Brak przeszyć i kieszeni zapewnia niebywały komfort podczas ćwiczeń. Żaden szew nie wpina się w nasza skórę, a my możemy zrelaksować się przy rozciąganiu lub dać z siebie wszystko w treningu cardio.

Gatta dla aktywnych kobiet ma coś więcej. Fasony takie jak modelujące legginsy sportowe Fitness GA lub Active Seamless, to przykłady dostępne w kilku kolorach. Wykonane z miękkich materiałów (poliamid, elastan, wiskoza czy poliester), będą jak Twoja druga skóra nawet przy intensywnym wysiłku.

Jeśli jest Ci zbyt gorąco w legginsach o pełnej długości, możesz wybrać Sportowe legginsy za kolano GA.

Bardziej eleganckie i romantyczne

Mimo, iż kojarzą się głównie ze sportem i codzienną wygodą, legginsy mogą być bazą pod kreację na randkę.

Czarny kolor modelu Push-Up z wysokim stanem optycznie wydłuża talię i powiększa pośladki.

Z kolei legginsy modelujące Fit to połączenie komfortu i zdrowia – w tym fasonie zastosowano przędzę Emana – mikrofibrę z bio-kryształami, które zmieniają naturalne światło w promieniowanie podczerwone! Co to znaczy? – Wygładzenie skóry, nadanie jej sprężystości i podniesienie pośladków do góry. Nosząc je na co dzień przez 60 dni, będziesz mogła zauważyć pierwsze efekty.

Motyw jodełki w wariancie Winter doda naszej stylizacji delikatności i nuty romantyzmu, a bordowe legginsy w prążek Nana – pazura.

Legginsy w stylu homewear

Spędzając leniwe wieczory lub wolne dni w domu, najczęściej ubieramy się w dresy lub getry w zestawieniu z bluzą czy T-shirtem. Legginsy są częstym wyborem ze względu na swoją praktyczność. Będzie nam w nich wygodnie przy sprzątaniu, pieczeniu ciastek oraz podczas czytania książki.

Kolor możemy dopasować do własnego gustu.

Legginsy ciążowe

Ważnym przykładem są legginsy ciążowe Mamma w kolorze klasycznej czerni, gwarantujące swobodę ruchów. Jednocześnie podkreślają kobiece kształty i są niezastąpioną alternatywą dla spodni.

Nie uciskają, są bezpieczne dla brzuszka, a oddychający materiał zwiększa komfort noszenia, zwłaszcza w zimie.

Uniwersalne, niewychodzące z mody

Znane już na całym świecie, legginsy są świetnym pomysłem niezależnie od tego czy idziemy na randkę, imprezę firmową czy chcemy spędzić cały dzień w domu.

Wygodne, ciepłe, nie krępują i nie uciskają – takie właśnie są legginsy damskie Gatta. Wybierz swoje ulubione i ciesz się komfortem przez cały dzień.

Artykuł sponsorowany