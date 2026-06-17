Raglanowe koszulki przeszły długą drogę z boisk i surferskich spotów do świata mody. Dziś są jednym z najciekawszych trendów na lato 2026. W czym tkwi ich fenomen i jak je nosić w tym sezonie? Wyjaśniamy.

Szczyt jego popularności przypada na lata 90. ubiegłego wieku. Był znakiem rozpoznawczym baseballistów. Później nosili go między innymi surferzy, przez co do dziś kojarzony jest z wakacyjnym luzem i nonszalancją. Latem 2026 wraca do łask w nowym wydaniu. Raglanowy T-shirt nie jest tak uniwersalny, jak biały czy czarny, ale potrafi nadać stylizacjom nietuzinkowy charakter.

Raglanowy T-shirt – jak wygląda najmodniejszy krój lata 2026?

Raglanowa koszulka wyróżnia się przede wszystkim rękawami w kontrastowym kolorze, które nie są wszyte na prosto, lecz pod ukosem. Krój na początku noszony był głównie przez sportowców. Z czasem przeniknął jednak do świata mody i zaskakuje swoją uniwersalnością. Latem 2026 wraca w innej odsłonie. Jest bardziej minimalistyczny – gładki, dwukolorowy albo zdobiony jedynie subtelnym nadrukiem. Często ma długi rękaw i dopasowany krój, ale może być też oversize’owy, z kolorową lamówką pod szyją. Skąd wzięła się jego rosnąca popularność? Nie tylko z nostalgii za modą lat 90. T-shirt z raglanowym rękawem wprowadza do letnich stylizacji powiew świeżości i sprawia, że wyglądają bardzo oryginalnie.

Jak nosić T-shirt z kontrastowymi rękawami? Latem 2026 wybieramy te stylizacje

Raglanowe koszulki latem 2026 nosimy przede wszystkim w minimalistycznym wydaniu. Sięgnęły po nie nawet it-girls słynące z bardzo eleganckiego stylu. Wystarczy połączyć T-shirt z kontrastowymi rękawami z białymi spodniami o kroju baggy, by zyskać nieoczywistą całość, która przykuwa uwagę swoją prostotą.

Najlepiej ubrane miłośniczki mody z chęcią łączą raglanowe koszulki z jeansami, najlepiej szerokimi, o luźnym, przeskalowanym kroju i japonkami, które sprawdzają się zarówno w trakcie wakacyjnych wyjazdów, jak i na co dzień w mieście.

Na tym nie koniec. Latem 2026 T-shirty z kontrastowymi rękawami nosimy do szortów: jeansowych, garniturowych albo dresowych, z lampasem po bokach. Jeśli szukasz prostego sposobu na urozmaicenie swoich stylizacji w tym sezonie, oto on.