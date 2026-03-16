Kwiaty będą rządzić tej wiosny, a przynajmniej jeśli chodzi o biżuterię. Projektanci i marki modowe po raz kolejny udowadniają, że motyw florystyczny potrafi wracać w zupełnie nowej odsłonie- świeżej, nowoczesnej i zaskakująco eleganckiej. Tym razem kwiaty nie pojawiają się jednak na sukienkach czy jedwabnych apaszkach, ale w formie spektakularnych kolczyków, które natychmiast przyciągają spojrzenia.

Duże, złote płatki, delikatna faktura metalu i subtelny połysk kryształowego środka sprawiają, że kolczyki w kształcie kwiatów wyglądają jak małe rzeźby. To biżuteria, która potrafi zbudować całą stylizację- wystarczy prosta koszula, minimalistyczna sukienka albo gładki garnitur, by taki detal stał się głównym bohaterem looku.

Nic dziwnego, że ten trend natychmiast podchwyciły it-girls. Influencerki i redaktorki modowe noszą kwiatowe kolczyki zarówno do dziennych stylizacji, jak i wieczorowych zestawów. W wersji casualowej świetnie kontrastują z denimem i białym T-shirtem, a w bardziej eleganckiej- dodają romantycznej nuty czarnym sukienkom czy satynowym topom. To dokładnie ten rodzaj dodatku, który wygląda efektownie, ale jednocześnie pozostaje niezwykle uniwersalny.

Najlepsza wiadomość? Nie trzeba szukać ich w niszowych butikach czy na wybiegach haute couture. Ten trend trafił już do popularnych sieciówek. Złote kolczyki w kształcie kwiatów można obecnie znaleźć w sklepach H&M, co oznacza, że najmodniejsze kolczyki tego sezonu są na wyciągnięcie ręki!

1 Kolczyki w kształcie kwiatów z błyszczącym kamieniem strassu w środku. Kup teraz