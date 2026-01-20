Powiemy bez owijania w bawełnę. Wysokie kołnierze w kurtkach to jeden z najmodniejszych elementów garderoby przejściowej na nadchodzący sezon. Dobra wiadomość jest taka, że obserwujemy ich wysyp w sklepach, jeszcze lepsza, że można takie kurtki upolować na przecenie.

Kurka glamoratti z bershki

Oversizowa kurtka ze sztucznej skóry w stylu glamoratti, którą wyszperałyśmy dla was w Bershce to propozycja dla osób, które kochają modę z charakterem. Luźny krój oraz wysoki kołnierz zakradają się w rockowym stylu do aktualnych trendów streetwearowych.

Sama estetyka glamoratti to luksusowy glamour z lat 80. z nutą ekstrawagancji i współcześnie z nutą miejskiej swobody.

Ten konkretny model został wykonany w 100% z recyklingowanego poliestru z certyfikatem RCS, co potwierdza jego ekologiczne pochodzenie i zgodność z zasadami zrównoważonej mody. Dzięki temu kurtka nie tylko świetnie wygląda, ale również stanowi świadomy wybór dla osób, które zwracają uwagę na wpływ mody na środowisko.

Kurtka została przeceniona o 49% i obecnie kosztuje jedynie 99,90 zł.