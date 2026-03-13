Grochy mają w sobie coś hipnotyzującego, co sprawia, że co sezon zakochujemy się w nich na nowo. Do niedawna zdobiły głównie szyte z koła spódnice, spodnie capri i apaszki, ale tej wiosny idziemy o krok dalej. Trendy zdominowały okrycia wierzchnie zdobione pełnym finezji printem. Zdradzamy, gdzie znaleźć idealną kurtkę w grochy, dlaczego warto ją wybrać i wreszcie – z czym ją nosić.

Choć są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stylu lat 50., w tym sezonie mają zaskakująco nowoczesny wymiar. Grochy, uwielbiane przez takie ikony, jak Audrey Hepburn czy księżna Diana, tej wiosny zdobią najmodniejsze okrycia wierzchnie. Nakrapiane marynarki, bomberki i wiatrówki są wszędzie: na wybiegach, ulicach modowych stolic, na Instagramie i co najważniejsze – w ulubionych sieciówkach.

Dlaczego warto postawić na kurtkę w grochy? Wiosną 2026 to najmocniejszy punkt stylizacji

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się szczytem ekstrawagancji, polka-dots jacket to w gruncie rzeczy bardzo uniwersalny element garderoby. Nic dziwnego, że stała się tak popularna właśnie w tym sezonie, kiedy do łask wraca maksymalizm i “głośny” luksus. Kurtka w grochy doskonale łączy klasykę z modowym twistem i świetnie przełamuje charakter każdej stylizacji. Dzięki temu nawet nosząc zwykłe jeansy i biały T-shirt, możemy wyróżnić się stylem i bawić modą.

Najmodniejsze kurtki w grochy na wiosnę 2026 – gdzie je znaleźć?

Wbrew pozorom nie tylko w kolekcjach luksusowych domów mody. Kurtki w grochy już pojawiły się w sieciówkach, m. in. w Zarze, Bershce czy Reserved. Do wyboru mamy zarówno klasyczne modele z kołnierzykiem, jak i bardzo modne, sportowe fasony idealne do noszenia z ulubionymi sneakersami. Viralem stała się pudrowa wiatrówka z Zary, która wiedzie prym w stylizacjach it-girls, ale wśród najciekawszych propozycji nie brakuje też modeli w innych kolorach: od czerni i bieli, aż po wciąż królujący w trendach, czekoladowy brąz.

Jak nosić kurtki w grochy? Wiosną 2026 stawiamy na te stylizacje

Do czego pasuje polka-dots jacket? Idealnie współgra z jednolitymi ubraniami o klasycznych krojach, takimi, jak długa, prosta spódnica czy niezawodne, białe jeansy. Z powodzeniem możemy zestawić ją z czarnymi spodniami z prostą nogawką czy legginsami i sneakersami – w sportowym wydaniu.