Wiodły prym na wybiegach, teraz królują na ulicach miast. Kuloty wracają do nas w nowych kontekstach i stanowią idealną alternatywę dla spódnic. Z czym nosić je w tym sezonie? Oto najmodniejsze stylizacje ze spodniami culottes na wiosnę i lato 2026.

Mogą być garniturowe, jeansowe albo wykonane z lekkiego lnu. Spodnie kuloty to jeden z wiodących trendów na wiosnę i lato 2026, obok którego trudno przejść obojętnie. Szerokie nogawki ¾ przyciągały wzrok na pokazach takich domów mody, jak Max Mara czy Celine. Teraz podbijają ulice światowych stolic: od Kopenhagi po Paryż. W czym tkwi ich fenomen?

Spodnie kuloty – dlaczego wracają na wiosnę i lato 2026?

Kuloty mają długą historię, sięgającą czasów Rewolucji Francuskiej. Dawniej były noszone przez arystokratów. Z czasem zostały zaadaptowane do kobiecej garderoby i stały się symbolem emancypacji i przełamywania norm społecznych. Nieprzypadkowo. Ich fason idealnie godzi wygodę spodni z elegancją spódnicy. Jest po prostu bardzo praktyczny. To spodnie, w których z powodzeniem możemy biegać po mieście, wskoczyć na rower, ale też wyjść do biura, na spotkanie z przyjaciółmi czy randkę.

Modne kuloty na wiosnę i lato 2026 – jakie wybrać?

Wiosną i latem 2026 kuloty znów znalazły się na szczycie listy trendów, które zdefiniują sezon. Do łask wracają zarówno te garniturowe – elegancki, z nogawką zaprasowaną w kant, jak i mniej formalne – wykonane z denimu lub lnu. Łączy je długość nogawki kończąca się gdzieś pomiędzy kolanem a połową łydki, ale też wysoki stan i szeroki fason, który daje maksymalny komfort noszenia i swobodę ruchu.

Jak nosić kuloty wiosną i latem 2026?

Materiałowe łączymy z eleganckimi elementami garderoby, takimi jak oversize’owe koszule, taliowane marynarki czy długie trencze. W takim wydaniu widziałyśmy je na wybiegach największych modowych marek. Jeansowe zestawiamy z wygodnymi, płaskimi butami, najlepiej mokasynami lub balerinami, i dodajemy do nich zwiewne, romantyczne bluzki albo zwykły T-shirt z nadrukiem. W chłodniejsze dni kuloty zestawiamy z okryciami wierzchnimi. Może to być kurtka ramoneska, ale też lekka bomberka w groszki czy materiałowy płaszcz. Gdy temperatury za oknem wzrosną, sięgamy z kolei po delikatne sandałki i koszulki na ramiączkach.