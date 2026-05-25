Pierwsze ciepłe dni to dobry moment na wyjęcie z szafy plecionego koszyka. W tym sezonie nosimy go nie tylko na wakacjach, ale też na co dzień w mieście. Do czego pasuje? Sprawdź, z czym łączyć torebkę plecioną z rafii.

Do niedawna był nieodłącznym elementem wakacyjnego stylu. Od kilku sezonów króluje nie tylko w nadmorskich kurortach, ale też na ulicach miast. Koszyk, bo o nim mowa, latem zastępuje nam skórzaną torebkę i dodaje lekkości stylizacjom. Może być pojemny, jak klasyczna shoperka albo mieć formę małego kuferka. W tym sezonie w modzie są nie tylko tradycyjne koszyki w naturalnym, słomkowym kolorze, ale też plecione torebki w odcieniach gorzkiej czekolady czy czerwonego wina. Co je łączy? Wszystkie równie dobrze komponują się z naszymi ulubionymi ubraniami na upalne dni w mieście: od lnianych koszul po zwiewne sukienki. Wyjaśniamy, z czym łączyć najmodniejszą torebkę lata 2026.

Jak nosić koszyk latem 2026? Do jeansów!

Koszyk i jeansy to stylizacja, która od dekad nie schodzi z afisza. W latach 70. nosiła się tak ikona francuskiego szyku Jane Birkin. Dziś idziemy w jej ślady, łącząc ze sobą modne, plecione torebki i spodnie z denimu we wszystkich odcieniach: od klasycznego błękitu po śnieżną biel. Koszyk może świetnie wyglądać w duecie z dzwonami, spodniami wide-leg albo nieco krótszymi kulotami. Warto też eksperymentować z wzorami, sięgając chociażby po modne jeansy w groszki.

Torebka-koszyk w eleganckich stylizacjach – tak nosimy ją latem 2026

Choć przez wiele sezonów koszyk kojarzył się raczej ze strojem kąpielowym, pareo i zwiewną sukienką na ramiączkach, z czasem jego status diametralnie się zmienił. Dziś coraz częściej pojawia się w eleganckich stylizacjach jako alternatywa dla klasycznej, skórzanej torebki. Wystarczy sięgnąć po ten o prostej formie przypominającej shopper bag, by zyskać dodatek idealny do lnianej koszuli, materiałowych spodni z szeroką nogawką, a nawet marynarki. To detal, który w ciekawy sposób przełamuje szykowny charakter stylizacji.

Koszyk i spódnica – stylizacja na upalne dni w mieście

W tym sezonie w wielkim stylu wróciły do nas spódnice. W modzie są zarówno długie, rozkloszowane maxi, jak i modele kopertowe czy satynowe slip skirt. Wszystkie równie dobrze współgrają z plecionymi torebkami. Mając taką bazę, możemy dowolnie eksperymentować ze stylem, wybierając chociażby lnianą bluzkę i sandały czy T-shirt i zamszowe chodaki.

Z czym nosić koszyk? Z sukienką stworzy duet idealny

Latem w wielu szafach dominują lekkie, przewiewne sukienki, w których najchętniej chodziłybyśmy non stop. Jeśli zastanawiasz się, jak dopasować do nich torebkę, która nadaje stylizacji wakacyjny, lecz elegancki charakter, koszyk może okazać się strzałem w dziesiątkę. Wbrew pozorom pasuje nie tylko do sukienek boho w etniczne printy, ale też do bardzo minimalistycznych, klasycznych sukienek, np. w groszki czy w jednolitym kolorze o maksymalnie prostym kroju.