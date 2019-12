Trendy w zimowych stylizacjach zazwyczaj skupiają się na burgundowych, czekoladowych i zielonych kolorach. Nic dziwnego, to właśnie te barwy najbardziej kojarzą nam się z zimowym klimatem. Jednak ten sezon to nieoczekiwany zwrot ku odcieniu, który nie jest aż tak oczywisty. Jego powrót zbiega się z jeszcze jedną inspiracją, która coraz mocniej wkrada się na pierwsze miejsca w modnych stylizacjach. To lata 60. i klimat retro elegancji, która jest obecna nie tylko w najnowszych propozycjach stylistów fryzur i makijażystów, ale również w modzie.

Jeśli więc w nadchodzących miesiącach największą inspiracją ponownie stają się lata 60. To powrót lawendowego koloru był tylko kwestią czasu. Zwykle ten delikatny odcień kojarzy się z wiosenną atmosferą, przywodząc na myśl sukienki w kolorze pastelowym i zwiewne spódnice. Ale tej zimy nabiera on zdecydowanego, chłodnego charakteru.

