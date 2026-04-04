Choć nic nie zastąpi pary dobrze skrojonych, błękitnych spodni z denimu, to fantazyjna wariacja na ich temat zyskała w tym sezonie największy rozgłos. Jeansy w groszki, bo o nich mowa, stały się nową obsesją świata mody i nieprzypadkowo wiodą prym w stylizacjach it-girls. Tylko czy pasują każdemu i jak je nosić bez cienia kiczu? Odpowiadamy.

Zaczęło się niewinnie. Wzór kojarzony z elegancką estetyką lat 50. zaczął pojawiać się na wybiegach i zdobił głównie zwiewne sukienki. W krótkim czasie grochy zdominowały trendy i widać je nie tylko na bluzkach czy spódnicach, ale też okryciach wierzchnich czy praktycznych jeansach. Białe, denimowe spodnie w czarne kropki to sposób na stylizację, która wymyka się klasycznym definicjom, wnosi nieskrępowaną zabawę modą i ma w sobie mnóstwo finezji. Komu pasują? Nie tylko maksymalistkom. Jeansy w groszki będą dobrym wyborem dla osób, które chcą przełamać rutynę w swoim stylu na wiosnę i lubią łączyć klasykę z ekstrawagancją. Wbrew pozorom to niezwykle wdzięczny w stylizacji element garderoby, który pasuje do wielu połączeń i każdemu z nich dodaje delikatnego twista.

Jak nosić jeansy w grochy? Wiosną 2026 stawiamy na te stylizacje

Denimowe spodnie w grochy to idealne dopełnienie prostych, wiosennych stylizacji. W połączeniu z najprostszym T-shirtem w jednolitym kolorze tworzą nieoczywistą, fantazyjną całość, która pozwala wyróżnić się z tłumu. Choć pasują do niemal każdego obuwia, warto podkreślić ich charakter retro, sięgając po buty inspirowane modą lat 50. Baleriny, a może szpilki typu kitten heels?

Jeśli chcesz mieć pewność, że stylizacja z jeansami w grochy zrobi dobre wrażenie, wybierz proste elementy garderoby. Gładkie koszule, minimalistyczne topy czy klasyczne marynarki sprawiają, że całość nie jest przerysowana, lecz bardzo wyważona i z klasą.

Klasyczne spodnie w biało-czarny wzór dobrze komponują się z ubraniami i dodatkami w innych barwach, m. in. brązach, błękitach, różu czy beżu. Aby stworzyć dobrze wyglądający look, nie musisz kierować się kolorystyczną spójnością. Wprowadzając inne odcienie do stylizacji, wystarczy sięgać po klasyczne fasony, np. proste swetry i kardigany, trencz czy skórzana kurtka.

Lubisz stylizacje z nutą retro? Wybierz białe jeansy w grochy o kroju capri albo te z nogawką ⅞. Będą idealne do pudełkowych marynarek, kurtek vintage czy bardzo modnych balerinek na kwadratowym obcasie.