Wiosną 2026 głośno będzie o jeansach, które łączą klasykę z nutą awangardy. Wyróżnia je krój, który wynosi każdą stylizację na wyżyny szyku. Podpowiadamy, gdzie kupić dobrze skrojone spodnie barrel i jak je nosić w tym sezonie.

Na wybiegach zadebiutowały w 2023 roku, ale dopiero w ostatnich sezonach zyskują rozgłos. Barrel jeans to fason z bardzo charakterystyczną, zaokrągloną linią nogawki. Choć do niedawna uchodziły za symbol ekstrawagancji, dziś królują na ulicach światowych stolic. Nic dziwnego. Idealnie łączą wygodę z elegancją i dodają stylizacjom unikalnego charakteru.

Jeansy barrel – co to za spodnie i w czym tkwi ich fenomen?

Barrel jeans to spodnie, które wyróżnia bardzo oryginalny fason. Są dopasowane w talii, rozszerzane na wysokości ud i widocznie zwężane tuż nad kostką. Ich nazwa – barrel, czyli beczka, nawiązuje do zaokrąglonego kształtu nogawek. To właśnie on sprawia, że doskonale wpisują się w trend anti-skinny jeans, a jednocześnie stanowią dobrą alternatywę dla klasycznych, szerokich modeli. Wyjątkowy krój jeansów barrel tworzy zakrzywioną, rzeźbiarską sylwetkę. Właśnie dlatego te spodnie dają bardzo modowy efekt, a jednocześnie są niezwykle uniwersalne i komfortowe. Co więcej optycznie modelują sylwetkę, celowo dodają centymetrów w biodrach i wysmuklają talię.

Gdzie kupić jeansy barrel na wiosnę 2026?

Charakterystyczny fason z wybiegów szybko trafił do sieciówek. Dziś dobrze skrojone jeansy barrel znajdziemy u wszystkich wiodących marek modowych. W H&M uwagę przykuwają nie tylko błękitne, ale też te w kolorze Cloud Dancer czy w panterkę. W Reserved pojawiły się modele z klasycznego, ciemnogranatowego denimu – gładkie, ale też zdobione delikatnym, kwiatowym haftem. Mango oferuje model w odcieniu gorzkiej czekolady. Nie brakuje też bardziej wiosennych wariacji na temat tego kroju. Modele w kolorze lawendy czy butter yellow idealnie dopełnią stylizacje z białym T-shirtem czy koszulą w kwiaty.

