Japonki na obcasie od dekad dzielą świat mody. Dla jednych są symbolem eleganckiego minimalizmu, dla innych przykładem tzw. ugly shoes, tak samo jak Crocsy czy buty sportowe na platformie. W tym sezonie wracają w odświeżonej wersji i dodają szyku letnim stylizacjom. Dlaczego warto dać im szansę i jak je nosić? Odpowiadamy.

Ich historia sięga lat 90. To wtedy najwybitniejsi projektanci, tacy jak Calvin Klein, Helmut Lang czy Michael Kors tworzyli pierwsze sandały typu thong na obcasie. Wyróżniały się niemal ascetyczną prostotą formy i idealnie wpisywały się w styl, który dziś nazywamy dyskretnym luksusem. Dekady temu nosiły je supermodelki: Naomi Campbell, Gisele Bundchen i Kate Moss. Dziś w ich ślady idą najlepiej ubrane it-girls, z Hailey Bieber i Kendall Jenner na czele, ale nie tylko. Do japonek na szpilce przekonuje się coraz więcej kobiet, które lubią, kiedy elegancja idzie w parze z wygodą.

Japonki na obcasie – dlaczego warto wybrać je na lato 2026?

Powrót japonek na obcasie nie jest przypadkowy. To odpowiedź świata mody na potrzebę komfortu i rzecz, która doskonale współgra z estetyką quiet luxury. Poza tym, że wyglądają niezwykle elegancko i zapewniają wygodę, idealnie nadają się na wiele okazji. To buty, które z powodzeniem możesz nosić na co dzień, ale też wybrać je na wesele, letnią randkę czy przyjęcie na świeżym powietrzu.

Jak nosić japonki na obcasie latem 2026? Stylizacje, które warto odtworzyć

Japonki na obcasie mają wiele zalet. Jedną z nich jest bez wątpienia uniwersalność. To buty, które dobrze sprawdzają się zarówno w szykownych, minimalistycznych stylizacjach, jak i tych codziennych, casualowych. Niejednokrotnie udowodniła to Hailey Bieber, która stylizuje je nie tylko z legginsami capri, ale też z luźnymi bermudami, zwykłym topem i czapką bejsbolówką.

Japonki na szpilce doskonale współgrają ze spodniami do połowy łydki. Wystarczy zestawić je z rybaczkami i garniturową kamizelką, by zyskać bardzo elegancką całość idealną na upały. Trendsetterki idą o krok dalej i noszą sandały typu thong na obcasie do legginsów ¾ i dopasowanych topów. Potrafią pięknie podkreślić sylwetkę.

Japonki na obcasie pasują też do stylizacji w duchu swobodnej elegancji, np. jeansów z szeroką nogawką, luźnej, białej koszuli czy tank topu. To buty, które dodają outfitom klasy, ale bez przesady.

W tym sezonie nosimy je też do ulubionych spódnic i sukienek, szczególnie o długości midi i maxi. Pomyśl o zwiewnej, długiej kreacji w romantyczny wzór albo klasycznej pencil dress połączonej z białym T-shirtem.