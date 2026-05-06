Mają nogawki dłuższe niż klasyczne szorty, dają maksymalny komfort noszenia i pasują do wielu stylizacji. Bermudy to najmodniejsze krótkie spodenki na wiosnę i lato 2026. Z jakimi butami nosić je na co dzień? Wybrałyśmy modele, które optycznie wysmuklają nogi, dodają stylizacjom lekkości i szyku.

Gdyby wybrać tylko jedne szorty, które będziemy nosić przez cały sezon, bez wątpienia byłyby to właśnie one – bermudy. W modzie są zarówno te wykonane z denimu, jak i materiałowe, zaprasowane w kant. Jak je stylizować? Kluczem do sukcesu są odpowiednio dobrane buty, które nie tylko sprawdzają się na długich dystansach, ale też dobrze współgrają z nogawką przed kolano. To one pozwalają zachować właściwe proporcje i nadają ton stylizacjom.

Buty do bermudów? Baleriny to pewny wybór

Spodenki przed kolano i baleriny tworzą połączenie, które ma wszystko, czego potrzebujemy w ciepłe dni: wygodę i szyk. Baletki sprawiają, że stylizacja z szortami z szeroką nogawką wygląda lżej i bardziej kobieco. W tym sezonie szczególnie w cenie będą te ażurowe – z przewiewnej siateczki czy dopasowującej się do stopy dzianiny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać bardziej klasyczne, np. w stylu Chanel. Połączenie bermudów z balerinami zda egzamin w wielu sytuacjach. Jest idealne na co dzień, ale też do biura czy na randkę.

Mokasyny i bermudy, czyli styl preppy w letniej odsłonie

Wiosną i latem 2026 do bermudów nosimy też wygodne, skórzane lub zamszowe mokasyny. Mogą to być zarówno loafersy typowe dla collegowego stylu zestawione z wysoko podciągniętymi skarpetkami, jak i letnie buty żeglarskie. Pierwsze dodadzą stylizacji elegancji i sprawdzą się chociażby w biurze. Drugie będą idealnym wyborem podczas wakacji, niedzielnych spotkań z przyjaciółmi na mieście czy dni spędzonych w biegu.

Chodaki a’la Birkenstock i bermudy – wygoda na wiosnę i lato 2026

Jeśli chodzi o wygodne buty do bermudów, trendsetterki szczególnie upodobały sobie jeden konkretny model. Chodzi o zamszowe chodaki w stylu Birkenstock Boston. Mają szeroki, zabudowany przód, neutralny, beżowy kolor i wyprofilowaną wkładkę. Dzięki temu są tak komfortowe, a jednocześnie nie obciążają sylwetki. Idealnie współgrają przede wszystkim z jeansowymi spodenkami przed kolano.

Sportowe buty do bermudów – jakie wybrać w tym sezonie?

Niektóre z nas mogłyby nosić sportowe buty przez cały rok. Jeśli jesteś w tej grupie, mamy dobrą wiadomość: sneakersy tworzą zgrany duet z bermudami. W tym sezonie do spodenek przed kolano wybieramy sportowe modele w stylu retro, najlepiej o lekkiej, smukłej formie albo stawiamy na tenisówki w kalifornijskim stylu. Połączenie nawiązuje do mody lat 2000., ale w bardziej nowoczesnej odsłonie i świetnie sprawdza się w długie, letnie dni, kiedy coraz więcej czasu spędzamy aktywnie na świeżym powietrzu.

Klapki i sandałki z paseczków – letnie buty do szortów przed kolano

Wybierając buty do bermudów, warto kierować się jedną zasadą: powinny być lekkie i nie przytłaczać stylizacji. Zamiast masywnych sandałów najlepiej wybierać lżejsze letnie modele, np. japonki czy sandałki z cienkich paseczków. Dzięki temu całość będzie wyglądać bardziej subtelnie i kobieco.

Buty na obcasie do bermudów? Wybieramy te modele

Zarówno garniturowe, jak i jeansowe bermudy możemy łączyć z eleganckimi butami. Najlepiej postawić na niskie obcasy, której dodają klasy, ale bez przerysowanego efektu. W tym sezonie sięgamy po baleriny na klocku oraz czółenka typu kitten heels nawiązujące do mody lat 50. Wyglądają szykownie i kobieco, ale można w nich przechodzić długie godziny.