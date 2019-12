Znalezienie własnego stylu nie należy do najłatwiejszych zadań i często zajmuje wiele czasu. Takie poszukiwania mogą trwać latami, o czym przekonał się niejeden stylista. Posiadanie własnego stylu na pewno zwiększa pewność siebie, odzwierciedla nasz charakter i jest pewnego rodzaju osobistą wizytówką. Czasami najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić jest zachowanie prostoty i sięganie po ubrania klasyczne i ponadczasowe. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek odnośnie poszukiwania własnego stylu i podkreślenia swojego charakteru.

Jak odnaleźć swój styl?

1. Szukaj inspiracji/ikony mody

Aby odnaleźć własny styl powinnaś przede wszystkim szukać inspiracji. Nie musisz wychodzić z domu, żeby obserwować największe ikony mody. Mnóstwo inspiracji znajdziesz na Pintereście, ale przede wszystkim Instagramie. Zaobserwuj profile blogerek, które do Ciebie przemawiają, obserwuj styl znanych i lubianych. Eksperymentowanie i zabawa modą jest niezbędna do odnalezienia własnego stylu. Nie musisz trzymać się określonej estetyki, zakładaj to, co po prostu Ci się podoba i zapewnia Ci komfort. Mieszaj style, kolory, materiały, bo właśnie to pozwoli Ci na stworzenie osobistego stylu.

2. Jak wyobrażasz idealną siebie?

A teraz zamknij oczy i pomyśl jak chciałabyś wyglądać na konkretną okazję. Wyobraź swój idealny strój na randkę, do pracy, szkoły czy imprezę. Jeżeli nie masz zbyt wielu okazji na noszenie eleganckich sukienek i szpilek, zaopatrz się w klasyczną małą czarną, którą będziesz mogła zakładać na tego typu okazje. A może wolisz luźny styl i widzisz siebie raczej w klasycznych dżinsach i białym topie? Zainwestuj w lepszej jakości dżinsy, które są podstawą wielu stylizacji i zaszalej z dodatkami, które Cię wyróżnią i dodadzą charakteru.

3. Nie bój się ryzykować

Własny styl to przede wszystkim unikalność. Nie bój się łączyć ze sobą różnych elementów, materiałów, wzorów, bo właśnie to pozwoli Ci stworzyć coś oryginalnego i unikatowego. Jeżeli będziesz dopasowywać się do społeczeństwa i wyglądać jak każdy, nie będziesz w stanie zaprezentować własnego stylu. Pamiętaj, że moda to indywidualność.

